تاريخ مواجهات مصر مع مالاوي.. سيطرة و3 هزائم
الجمعة، 24 مارس 2023 - 11:29
كتب : FilGoal
يلتقي مساء اليوم الجمعة منتخب مصر بمنافسه مالاوي في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.
وستقام المباراة في ملعب الدفاع الجوي في التاسعة مساء.
فما هو تاريخ مواجهات المنتخبين؟
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