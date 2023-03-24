تاريخ مواجهات مصر مع مالاوي.. سيطرة و3 هزائم

الجمعة، 24 مارس 2023 - 11:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يلتقي مساء اليوم الجمعة منتخب مصر بمنافسه مالاوي في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وستقام المباراة في ملعب الدفاع الجوي في التاسعة مساء.

فما هو تاريخ مواجهات المنتخبين؟

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مصر منتخب مصر مالاوي
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