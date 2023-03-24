تاريخ مواجهات مصر مع مالاوي.. سيطرة و3 هزائم

تفاصيل رحلة منتخب مصر الأولمبي إلى زامبيا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-3-2023 والقنوات الناقلة.. مصر ومالاوي وفرنسا وهولندا

مؤتمر مدرب مالاوي: سنحاول الدفاع عن الـ 50% الخاصة بنا.. ولا أظن أن الصيام سيؤثر على مصر

مؤتمر فيتوريا: صُمت مع اللاعبين في أول يوم رمضان.. وليس لدي قلق من الجبهة اليمنى

مؤتمر الشناوي: "حارس مصر الأول" لقب جماهيري.. والجيل الحالي يريد بطولته الأولى

طاقم كاميروني وحكمة مساعدة.. الكشف عن حكام إياب منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا

ميدو عن إصابته للاعب الإعلاميين: حصلت على براءة.. وأثبتت عدم صحة اتهاماته بتلك الأدلة

مدرب مالاوي: لا أتوقع معجزات من المحترفين أمام مصر.. وتوضيح بشأن القائد