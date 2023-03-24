وسط الدموع والتشجيع الجنوني.. الأرجنتين تحتفل بكأس العالم بثنائية في بنما

احتشد الآلاف في ملعب المونيومنتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس للاحتفال بلقب كأس العالم 2022 على هامش مواجهة منتخب بلادهم وديا لبنما.

وفاز منتخب الأرجنتين على بنما بهدفين دون رد في أول مباراة رسمية يخوضها الفريق منذ تتويجه بلقب المونديال على حساب فرنسا في الـ18 من شهر ديسمبر الماضي في استاد لوسيل في قطر.

افتتح نازارينو بازان أهداف المباراة في الدقيقة 78.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني لراقصي التانجو في الدقيقة 89.

وأصبح ذلك الهدف الذي سجله ميسي هو رقم 800 له في مسيرته رفقة الأندية التي لعب لها برشلونة وباريس سان ومنتخب الأرجنتين.

وشهدت المباراة تشجيعا جنونيا من جماهير الأرجنتين قبل بدايتها للاعبين وسط دموع ليونيل سكالوني مدرب الفريق والعديد من اللاعبين أبرزهم حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، ووسط ابتسامات ميسي.

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Lionel Messi in tears 😢



What a moment as Argentina welcomes back its World Cup winners. pic.twitter.com/Pn9lHAw7uV — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 23, 2023

وعقب نهاية المباراة عاد ميسي لرفع كأس العالم مجددا ولكن تلك المرة في ملعب المونيومنتال.

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Once again, Lionel Messi has his hands on the World Cup 🏆 pic.twitter.com/YaMglYrdlv — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 24, 2023

وحصل كل لاعب من منتخب الأرجنتين على نسخة مقلدة من كأس العالم للاحتفاء به أمام جماهيرهم.

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Pure joy for the Argentina squad and supporters 😍 pic.twitter.com/D4boEz1PTi — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 24, 2023

كما شهدت الاحتفالات غناء مدرب المنتخب ليونيل سكالوني مع الجماهير أنشودة ميسي، وبالمثل كان يغني ميسي لمدربه لحظة إلقاء الأخير لكلمته.

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Even Lionel Scaloni joined in the chants for Lionel Messi 😂 pic.twitter.com/Z447IKhY6P — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 24, 2023

ويستد منتخب الأرجنتين لملاقاة كوراساو يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية أخرى استغلالا لفترة التوقف الدولي الحالي.

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The coach that brought the trophy home 😢



Argentina shows some love for an emotional Lionel Scaloni. pic.twitter.com/pK8d0PCYXJ — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 24, 2023

ويعد لقب كأس العالم هو الثالث في تاريخ الأرجنتين بعد عامي 1978 و1986.