وسط الدموع والتشجيع الجنوني.. الأرجنتين تحتفل بكأس العالم بثنائية في بنما

الجمعة، 24 مارس 2023 - 11:10

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل بالتتويج بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين في مباراة ودية ضد بنما

احتشد الآلاف في ملعب المونيومنتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس للاحتفال بلقب كأس العالم 2022 على هامش مواجهة منتخب بلادهم وديا لبنما.

وفاز منتخب الأرجنتين على بنما بهدفين دون رد في أول مباراة رسمية يخوضها الفريق منذ تتويجه بلقب المونديال على حساب فرنسا في الـ18 من شهر ديسمبر الماضي في استاد لوسيل في قطر.

افتتح نازارينو بازان أهداف المباراة في الدقيقة 78.

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وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني لراقصي التانجو في الدقيقة 89.

وأصبح ذلك الهدف الذي سجله ميسي هو رقم 800 له في مسيرته رفقة الأندية التي لعب لها برشلونة وباريس سان ومنتخب الأرجنتين.

وشهدت المباراة تشجيعا جنونيا من جماهير الأرجنتين قبل بدايتها للاعبين وسط دموع ليونيل سكالوني مدرب الفريق والعديد من اللاعبين أبرزهم حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، ووسط ابتسامات ميسي.

وعقب نهاية المباراة عاد ميسي لرفع كأس العالم مجددا ولكن تلك المرة في ملعب المونيومنتال.

وحصل كل لاعب من منتخب الأرجنتين على نسخة مقلدة من كأس العالم للاحتفاء به أمام جماهيرهم.

كما شهدت الاحتفالات غناء مدرب المنتخب ليونيل سكالوني مع الجماهير أنشودة ميسي، وبالمثل كان يغني ميسي لمدربه لحظة إلقاء الأخير لكلمته.

ويستد منتخب الأرجنتين لملاقاة كوراساو يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية أخرى استغلالا لفترة التوقف الدولي الحالي.

ويعد لقب كأس العالم هو الثالث في تاريخ الأرجنتين بعد عامي 1978 و1986.

ميسي الأرجنتين بنما
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