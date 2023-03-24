تفاصيل رحلة منتخب مصر الأولمبي إلى زامبيا

سافرت بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى مدينة نيدولا الزامبية صباح اليوم الجمعة من أجل خوض مباراة الإياب مع زامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وكان منتخب مصر فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي بهدفين دون رد.

واستقلت بعثة المنتخب الأولمبي طائرة خاصة وحرص وزير الرياضة أشرف صبحي على توفيرها تجنبا لإرهاق اللاعبين خاصة في شهر رمضان.

وسيخوض منتخب مصر تحت قيادة مدربه روجيرو ميكالي تدريبين على ملعب المباراة، سيكون أولهما في الرابعة من مساء اليوم الجمعة.

أما المران الثاني سيكون في السادسة مساء غدا السبت.

وقبل رحلة الطيران أدى اللاعبون الذين خاضوا مباراة الذهاب تدريبات استشفائية لتخلص من الإجهاد، فيما خاض البقية مرانا خفيفا بالملعب الفرعي للدفاع الجوي.

يذكر أن كأس أمم إفريقيا تحت سنة ستقام في المغرب في الفترة ما بين الـ24 من شهر يونيو المقبل وحتى الثامن من يوليو.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويعد منتخب مصر هو حامل لقب البطولة التي توج بها في عام 2019.