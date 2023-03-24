مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-3-2023 والقنوات الناقلة.. مصر ومالاوي وفرنسا وهولندا

يشهد اليوم الجمعة إقامة العديد من المباريات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 ويورو 2024.

وسيلتقي منتخب مصر مع مالاوي في ملعب الدفاع الجوي في تمام التاسعة مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منافسه موريتانيا في تمام الثالثة عصرا.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4" كذلك.

وعبر قناة "بي إن سبورتس 3" سيواجه منتخب تونس منافسه ليبيا في العاشرة والنصف مساء.

وفي تصفيات اليورو سيواجه منتخب فرنسا منافسه هولندا في العاشرة إلا ربع مساء.

وتنقل المباراة عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وفي الوقت ذاته يلقتي منتخب التشيك مع بولندا، والسويد مع بلجيكا.

ووديا يواجه منتخب فنزويلا منافسه السعودية في التاسعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قنا "إس إس سي 1".

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