مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-3-2023 والقنوات الناقلة.. مصر ومالاوي وفرنسا وهولندا

الجمعة، 24 مارس 2023 - 10:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح

يشهد اليوم الجمعة إقامة العديد من المباريات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 ويورو 2024.

وسيلتقي منتخب مصر مع مالاوي في ملعب الدفاع الجوي في تمام التاسعة مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا - في ظهور الثلاثي الجديد.. الجزائر تقلب الطاولة على النيجر بفوز قاتل هاري كين عن الهداف التاريخي لإنجلترا: عرفت أن الرقم سيأتي من ركلة جزاء.. وهذا ما حدث مع روني مانشيني: الخسارة من إنجلترا؟ نستحق التعادل.. ورأيت منتخبا رائعا في الشوط الثاني

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منافسه موريتانيا في تمام الثالثة عصرا.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4" كذلك.

وعبر قناة "بي إن سبورتس 3" سيواجه منتخب تونس منافسه ليبيا في العاشرة والنصف مساء.

وفي تصفيات اليورو سيواجه منتخب فرنسا منافسه هولندا في العاشرة إلا ربع مساء.

وتنقل المباراة عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وفي الوقت ذاته يلقتي منتخب التشيك مع بولندا، والسويد مع بلجيكا.

ووديا يواجه منتخب فنزويلا منافسه السعودية في التاسعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قنا "إس إس سي 1".

لمعرفة مواعيد كل المباريات اضغط هنا

مصر مالاوي فرنسا هولندا
نرشح لكم
تفاصيل رحلة منتخب مصر الأولمبي إلى زامبيا مؤتمر مدرب مالاوي: سنحاول الدفاع عن الـ 50% الخاصة بنا.. ولا أظن أن الصيام سيؤثر على مصر مؤتمر فيتوريا: صُمت مع اللاعبين في أول يوم رمضان.. وليس لدي قلق من الجبهة اليمنى مؤتمر الشناوي: "حارس مصر الأول" لقب جماهيري.. والجيل الحالي يريد بطولته الأولى طاقم كاميروني وحكمة مساعدة.. الكشف عن حكام إياب منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا ميدو عن إصابته للاعب الإعلاميين: حصلت على براءة.. وأثبتت عدم صحة اتهاماته بتلك الأدلة مدرب مالاوي: لا أتوقع معجزات من المحترفين أمام مصر.. وتوضيح بشأن القائد قائمة منتخب مصر الأولمبي - ميكالي يصطحب 25 لاعبا إلى زامبيا
أخر الأخبار
وسط الدموع والتشجيع الجنوني.. الأرجنتين تحتفل بكأس العالم بثنائية في بنما 18 دقيقة | أمريكا
تفاصيل رحلة منتخب مصر الأولمبي إلى زامبيا 34 دقيقة | منتخب مصر
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-3-2023 والقنوات الناقلة.. مصر ومالاوي وفرنسا وهولندا 42 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات أمم إفريقيا - في ظهور الثلاثي الجديد.. الجزائر تقلب الطاولة على النيجر بفوز قاتل 10 ساعة | الكرة الإفريقية
هاري كين عن الهداف التاريخي لإنجلترا: عرفت أن الرقم سيأتي من ركلة جزاء.. وهذا ما حدث مع روني 10 ساعة | الكرة الأوروبية
مانشيني: الخسارة من إنجلترا؟ نستحق التعادل.. ورأيت منتخبا رائعا في الشوط الثاني 10 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر لاعب مالاوي: سنواجه مصر من أجل المنافسة.. لو لسنا جاهزين لم نكن لنأتي للقاهرة 10 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب مالاوي: سنحاول الدفاع عن الـ 50% الخاصة بنا.. ولا أظن أن الصيام سيؤثر على مصر 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال