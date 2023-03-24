هاري كين عن الهداف التاريخي لإنجلترا: عرفت أن الرقم سيأتي من ركلة جزاء.. وهذا ما حدث مع روني

الجمعة، 24 مارس 2023 - 00:59

كتب : FilGoal

هاري كين يسجل ركلة جزاء أمام فرنسا

أبدى هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا فخره بكونه الهداف التاريخي للأسود الثلاثة متجاوزا واين روني.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

إنجلترا

وسجل هاري كين هدفا في فوز إنجلترا على إيطاليا أمس الخميس بهدفين لهدف في ملعب دييجو مارادونا في أولى جولات التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 54 لهاري كين مع إنجلترا ليتجاوز روني صاحب الـ53 هدفا.

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وتحدث هاري كين عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "أنا سعيد للغاية بالعودة وارتداء قميص منتخب إنجلترا".

وعن رقمه التاريخي "تعين أن يكون من ركلة جزاء، وحينما اهتزت الشباك شعرت بالكثير من العواطف الجياشة، انت لحظة سحرية".

وأردف "كانت ليلة رائعة، لم نفز منذ فترة طويلة في إيطاليا لذا تسجيل هدفا والفوز كان أمرا رائعا".

وعن إشادة واين روني به بعد تجاوز رقمه قال: "أشكره كثيرا، لقد كنت في الملعب حينما كسر الرقم القياسي وكنت أعرف ما يعنيه الأمر بالنسبة له وكنت فخورا به".

وأتم هاري كين "أتذكر حينما أعطيته الحذاء الذهبي في ذلك اليوم لكسر الرقم القياسي ووجدته يقول لي إنه سيعيده لي يوما ما، هو رجل رائع".

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