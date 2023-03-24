مانشيني: الخسارة من إنجلترا؟ نستحق التعادل.. ورأيت منتخبا رائعا في الشوط الثاني

الجمعة، 24 مارس 2023 - 00:46

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

يرى روبرتو مانشيني المدير الفني لـ إيطاليا أن منتخب بلاده استحق التعادل ضد إنجلترا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ يورو 2024.

وتذيل منتخب إيطاليا الترتيب بدون نقاط في المجموعة الثالثة بالتساوي مع مالطا التي خسرت من مقدونيا الشمالية بنفس النتيجة.

وقال روبرتو مانشيني لقناة راي الإيطالية: "الأمر محبط لكن لدينا طريق طويل".

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وأضاف "بدأنا بضغط عالٍ، وهو ما لم نستمر عليه في بقية الشوط الأول، رأيت منتخبا رائعا في الشوط الثاني وأداء جيد للمستقبل".

وأردف "إنجلترا أخطر في الكرات الثابتة، سجلوا الأول بسبب التخبط ثم تحصلوا على ركلة جزاء بعد تنفيذ ركلة ركنية، اعتقد أننا نستحق تسجيل هدف آخر في الشوط الثاني".

واصل "ربما نبدأ بشكل شاق هذه المرة لكن نأمل أن تنتهي التصفيات بشكل أكثر سلاسة".

وأتم عن تسجيل ماتيو ريتيجوي قائلا: "عانى من الصعوبات في الشوط الأول لأن دفاع إنجلترا أقوى بدنيا، تحرك أفضل في الشوط الثاني هو صغير ويلعب في الأرجنتين لذلك هو بحاجة لمزيد من الوقت".

ولأول مرة تخسر إيطاليا في التصفيات الأوروبية على أرضها منذ الخسارة من الدنمارك بنتيجة 3-2 وحينها كانت على نفس الملعب.

كما لأول مرة تبدأ مشوارها في التصفيات الأوروبية بالخسارة منذ 1974.

ووصل جاريث ساوثجيت لانتصاره الـ 50 مع إنجلترا كمدير فني كثالث مدرب يحقق هذا الرقم في تاريخ الأسود الثلاثة.

فيما أصبح هاري كين الهداف التاريخي لإنجلترا برصيد 54 هدفا متخطيا واين روني.

ولأول مرة تخسر إيطاليا أول مباراة في التصفيات منذ 1974 عند الخسارة 3-1 أمام هولندا.

لأول مرة يخسر الأتزوري في التصفيات الأوروبية منذ 6 سبتمبر 2006 عندما خسر من فرنسا حينها، فيما حقق منتخب إنجلترا أول فوز له على الأراضي الإيطالية.

إنجلترا إيطاليا روبرتو مانشيني تصفيات يورو 2024
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