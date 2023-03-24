مؤتمر مدرب مالاوي: سنحاول الدفاع عن الـ 50% الخاصة بنا.. ولا أظن أن الصيام سيؤثر على مصر

الجمعة، 24 مارس 2023 - 00:22

كتب : أحمد الخولي

ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي.

يسعى ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي للحفاظ على فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 عند مواجهة منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي غدا الجمعة في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

وقال ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي: "المجموعة متوازنة وكل فريق لديه حظوظ، كل الفرق لديها 3 نقاط، كل مباراة تبدأ بفرص 50% لكل فريق، وسنحاول الدفاع عن نسبة الـ 50% الخاصة بنا، نتمنى غدا الحفاظ على المركز الثاني".

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وأضاف "محمد صلاح له مكانة عالمية ولعب مباريات عالية المستوى أمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد هو لاعب استثنائي".

وأوضح "إذا نظرنا إلى منافسات الدوري الإنجليزي، فصلاح ساهم بـ 200 هدف مع ليفربول بالصناعة أو التسجيل، لم يساهم فقط في 10% من المباريات ونتمنى أن نظل بين الـ 10%".

وأردف "منتخب مصر كفريق خطير، مجموعة خطيرة جدا، إذا لم يكن يسبب خطورة للخصم لم يكن ليفوز على المصنف الأول عالميا بلجيكا، نؤمن بحظوظنا في المباراة غدا".

وأتم "مباراة الجولة الرابعة ستكون في ظروف مختلفة، ولا أظن أن الصيام سيؤثر على منتخب مصر واستعداداته، إذا كان منتخب مصر يهتم بأمر الصيام كان حدد موعد المباراة الأولى مبكرا".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 24 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الدفاع الجوي.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، بجانب تايم سبورتس الأرضية والتي يعلق فيها على اللقاء محمد البوشي.

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي مجددا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس الجاري.

ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي مالاوي منتخب مصر
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