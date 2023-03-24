تصفيات يورو 2024 - فوز ساوثجيت الـ 50 وكين الهداف يكتبان سقوطا تاريخيا لـ إيطاليا

سقط منتخب إيطاليا في فخ الخسارة بالتصفيات الأوروبية لأول مرة منذ 2006 بالهزيمة ضد إنجلترا بنتيجة 2-1 في تصفيات يورو 2024 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي.

سجل ثنائية إنجلترا: ديكلان رايس وهاري كين، فيما سجل ماتيو ريتيجوي هدف إيطاليا الوحيد.

وتذيل منتخب إيطاليا الترتيب بدون نقاط في المجموعة الثالثة بالتساوي مع مالطا التي خسرت من مقدونيا الشمالية بنفس النتيجة.

فيما لم تبدأ أوكرانيا منافساتها من الجولة الثانية بالحلول على إنجلترا، ومن جانبه يحل منتخب إيطاليا ضيفا على مالطا.

ووصل جاريث ساوثجيت لانتصاره الـ 50 مع إنجلترا كمدير فني كثالث مدرب يحقق هذا الرقم في تاريخ الأسود الثلاثة.

فيما أصبح هاري كين الهداف التاريخي لإنجلترا برصيد 54 هدفا متخطيا واين روني.

ولأول مرة تخسر إيطاليا أول مباراة في التصفيات منذ 1974 عند الخسارة 3-1 أمام هولندا.

لأول مرة يخسر الأتزوري في التصفيات الأوروبية منذ 6 سبتمبر 2006 عندما خسر من فرنسا حينها، فيما حقق منتخب إنجلترا أول فوز له على الأراضي الإيطالية.

التشكيل

قاد ماتيو ريتيجوي هداف الدوري الأرجنتيني هجوم منتخب إيطاليا في ظهوره الأول.

وانضم ريتيجوي لأول مرة لقائمة إيطاليا مفضلا إياه على منتخب الأرجنتين بطل العالم والذي لم يسبق له تقديم دعوى للمهاجم البالغ 23 عاما.

وجاور مهاجم تيجيري الأرجنتيني كل من لورينزو بيليجريني ودومينيكو بيراردي.

في المقابل قاد هاري كين هجوم الأسود الثلاثة، وبدأ هاري ماجواير في دفاع المدرب جاريث ساوثجيت.

وصف المباراة

كاد فرانشيسكو أتشيربي أن يسجل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثالثة لإيطاليا بعد ركلة حرة نفذها لورينزو بيليجريني لكن المدافع كرته جاءت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 12 أطلق جود بيلينجهام تسديدة قوية أبعدها دوناروما لركنية.

نُفذت الركنية لتصل إلى هاري كين الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع ووصلت لديكلان رايس الذي سدد بقوة في الشباك مسجلا الأول لضيوف.

هدأت أحداث اللقاء قليلا، وفي الدقيقة 33 باغت كالفين فيليبس مرمى إيطاليا بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لـ دوناروما.

وفي الدقيقة 43 وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على جيوفاني دي لورينزو، انبرى لها هاري كين وسددها في منتصف المرمى مضيفا الهدف الثاني.

🔴 هاري كين يصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا 54 هدفاً متخطياً واين روني pic.twitter.com/JUNuqBgk6V — FilGoal (@FilGoal) March 23, 2023

في الشوط الثاني استغلت إيطاليا الضغط العالي ومرر بيليجريني تمريرة إلى ماتيو ريتيجوي سددها على يمين جوردان بيكفورد في الشباك في الدقيقة 56.

وأصبح لاعب تيجيري الأرجنتيني هو أول من يسجل في تاريخ منتخب إيطاليا وهو يلعب في دوري خارج أوروبا

حاول منتخب إيطاليا الضغط وبحث عن هدف التعادل في ظل تراجع منتخب إنجلترا للخلف.

في الدقيقة 78 تحصل لوك شاو على بطاقة صفراء وبعد 3 دقائق أعقبها بأخرى ليخرج مطرودا من أرض الملعب وأكمل زملائه اللقاء بـ 10 لاعبين.

الضغط الإيطالي لم يسفر عن أي جديد لتخسر إيطاليا أول مباراة لها في حملة الدفاع عن اللقب الأوروبي.

المجموعة الثامنة

سجل راسموس هويلوند مهاجم الدنمارك هاتريك في ظهوره الأول بقميص منتخب بلاده في الفوز على فنلندا بنتيجة 3-1.

هويلوند سجل الثلاثية في الدقائق 21 و82 و93 قائدا منتخب بلاده لصدارة ترتيب المجموعة.

وأصبح هويلوند أول لاعب يسجل للدنمارك هاتريك في تصفيات اليورو منذ 1983.

وانتصر منتخب أيرلندا الشمالية على سان مارينو بنتيجة 2-0.

المباراة شهدت مشاركة أولى مثيرة لـ روبرتو دي مايو الذي خاض مباراته الدولية الأولى بعمر 40 عاما و183 يوما بقميص سان مارينو.

وكان منتخب سلوفينيا قد افتتح التصفيات الأوروبية بالفوز خارج قواعده على كازاخستان بنتيجة 2-1.