تصفيات يورو 2024 – رونالدو التاريخي يقود البرتغال لدك ليختنشتاين برباعية

قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لدك ليختنشتاين برباعية دون رد في أولى جولات التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر البرتغال

واستضاف منتخب البرتغال منافسه ليختنشتاين في ملعب جوزيه ألفالادي ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

افتتح جواو كانسيلو أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة.

وأضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 47.

وسجل رونالدو الهدف الثالث لبلاده من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وأتم رونالدو رباعية البرتغال بهدف شخصي ثان له في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة انفراد رونالدو بلقب عميد لاعبي العالم بشكل رسمي متجاوزا الكويتي بدور المطوع.

وأصبحت تلك المباراة هي المشاركة رقم 197 لرونالدو مع منتخب البرتغال ليتجاوز المطوع صاحب الـ196 مباراة.

يذكر أن رونالدو هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي بواقع 120 هدفا ويليه الإيراني علي دائي بـ109 هدف.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت فاز منتخب البوسنة والهرسك على أيسلندا بثلاثية دون رد.

سجل أهداف المباراة رادي كرونيتش هدفين في الدقيقة 14 و40.

وسدل أرمار ديديتش الهدف الثالث للمنتخب البوسني في الدقيقة 63.

فيما تعادل منتخب سلوفاكيا سلبيا بدون أهداف مع ضيفه لوكسمبورج.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب البرتغال المجموعة مبكرا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن البوسنة.

ويأتي منتخبا سلوفاكيا ولوكسمبورج ثالثا ورابعا بنقطة لكل منهما.

فيما يحتل منتخب أيسلندا المركز الخامس وأخيرا ليختنشتاين السادس.