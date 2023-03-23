بي بي سي: إلغاء تذكرة مشجع إنجليزي قبل لقاء إيطاليا بسبب مارادونا

الخميس، 23 مارس 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

مارادونا - الأرجنتين - نيجيريا

ألغيت تذكرة مشجع إنجليزي لحضور مباراة إيطاليا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024 بسبب لافتة مهينة للأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

ويستضيف ملعب دييجو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي الإيطالية قمة المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ما قاله المتحدث الرسمي للاتحاد الإنجليزي والذي أدان بشدة هذه الظاهرة الفردية.

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وأضاف "اتخذنا خطوات على الفور لإلغاء التذكرة قبل المباراة".

ولعب مارادونا على ملعب سان باولو الذي بات على اسمه 257 مباراة وحقق خلالها لقبين للدوري الإيطالي.

وتوفي مارادونا عن عمر يناهز الـ 60 عاما إثر أزمة قلبية في نوفمبر 2020.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بين المنتخبين بتقدم إنجلترا بثنائية دون رد بفضل هدفي ديكلان رايس وهاري كين.

وأصبح هاري كين الهداف التاريخي لإنجلترا بذلك ليفض الاشتباك مع واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

إذ أن ذلك الهدف أصبح رقم 54 دوليا لهاري كين ليتجاوز روني صاحب الـ53 هدفا.

وكان هاري كين أصبح الهداف التاريخي لفريقه توتنام قبل عدة أسابيع بعدما تجاوز جيمي جريفز صاحب الـ266 هدفا.

ويملك هاري كين الآن مع توتنام 277 هدفا سجلهم خلال 425 مباراة خاضها مع الفريق.

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