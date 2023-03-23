خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقد الشحات حتى 2026

الخميس، 23 مارس 2023 - 23:07

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات يسجل ويحتفل بهدفه أمام أوكلاند

توصل الأهلي لاتفاق لتجديد تعاقد حسين الشحات جناح الفريق لمدة 3 مواسم، حسبما علم FilGoal.com.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وينتهي تعاقد الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعدما انضم قادما من العين الإماراتي في يناير 2019.

وحسبما علم FilGoal.com اتفق الأهلي على تجديد التعاقد بدءا من الموسم المقبل وحتى صيف 2026.

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ويضع الطرفان الرتوش الأخيرة على التعاقد بعد تقريب وجهات النظر، من أجل الإعلان عن التجديد بشكل رسمي.

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com قائلا: "كولر وافق على تجديد تعاقد حسين الشحات بعد عرض الأمر عليه، وهو ما اتفق مع رؤية لجنة التخطيط وشركة كرة القدم".

وأضاف "محمود الخطيب رئيس الأهلي كلف أمير توفيق مدير التعاقدات بتجديد تعاقد الشحات عقب انتهاء مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

الجناح البالغ 30 عاما انضم إلى الأهلي قادما من العين الإماراتي في يناير 2019.

الموسم الجاري شارك في 19 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات.

ومنذ انضمامه بشكل عام شارك في 160 مباراة سجل 35 هدفا وصنع 37.

وتوج بـ 8 ألقاب مختلفة مع الأهلي وحصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين في 2020 و2021.

الأهلي الدوري المصري حسين الشحات في الدوري المصري
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