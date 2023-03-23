بعد توتنام.. هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا

هو موسم الأرقام القياسية لهاري كين بعدما أصبح الهداف التاريخي لتوتنام، ها هو يحقق الإنجاز ذاته مع منتخب بلاده إنجلترا.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر إنجلترا

وسجل هاري كين هدفا من ركلة جزاء في شباك إيطاليا في المباراة التي تجمع بينهما في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وأصبح هاري كين الهداف التاريخي لإنجلترا بذلك ليفض الاشتباك مع واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

إذ أن ذلك الهدف أصبح رقم 54 دوليا لهاري كين ليتجاوز روني صاحب الـ53 هدفا.

وكان هاري كين أصبح الهداف التاريخي لفريقه توتنام قبل عدة أسابيع بعدما تجاوز جيمي جريفز صاحب الـ266 هدفا.

ويملك هاري كين الآن مع توتنام 277 هدفا سجلهم خلال 425 مباراة خاضها مع الفريق.