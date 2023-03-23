مفاجأة كبرى.. رومانو: بايرن قد يقيل ناجلزمان ويحدد بديله

يفكر بايرن ميونيخ في إقالة المدير الفني للفريق جوليان ناجلزمان خلال التوقف الدولي الحالي.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن بايرن يفكر جديا في إقالة مدربه وأن القرار تتم مناقشته حاليا من قبل الإدارة.

وأشار رومانو إلى أن توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق هو أبرز المرشحين ليتولى قيادة الفريق البافاري.

وبدورها ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنها نما إلى علمها بوجود أنباء تشير لاحتمالية إقالة ناجلزمان.

لكن ذكرت الصحيفة الألمانية أنها لا تستطيع حاليا تأكيد الأنباء مع عدم قدرتها على الوصول للمدير الفني لبايرن أو مسؤولي النادي.

وبعد عدة دقائق أكدت "بيلد" النبأ وذكرت أن ناجلزمان تمت إقالته وأن توخيل هو المرشح الأبرز لخلافته بالفعل.

فيما استطاعت صحيفة "كيكر" الألمانية الوصول للمدرب الذي أكد سماعه لأنباء إقالته لكنه شدد أن بايرن لم يتواصل معه حتى الآن بشكل رسمي.

المدرب صاحب الـ35 عاما يتولى قيادة بايرن منذ عام 2021 وقاد الفريق في 84 مباراة فاز في 60 وتعادل 14 مرة وخسر 10 مرات.

وتوج بايرن تحت قيادة ناجلزمان بالدوري الألماني مرة وكأس السوبر الألماني مرتين.

وبلغ بايرن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تجاوز باريس سان جيرمان وسوف يواجه مانشستر سيتي.