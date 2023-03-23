مؤتمر فيتوريا: صُمت مع اللاعبين في أول يوم رمضان.. وليس لدي قلق من الجبهة اليمنى

شدد روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر على التزام جميع اللاعبين خلال المعسكر الحالي قبل لقاء مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي غدا الجمعة في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة الغد مهمة وصعبة لنا جدا، نعمل بشكل جيد ونجهّز أنفسنا لمباراة الغد، التزام اللاعبين يعطينا الأريحية والخصم لن يكون سهلا وسنحاول حصد الـ 3 نقاط".

وأضاف "لن أنظر للأمور بهذا الشكل على أنها مباراة تاريخية، منذ وصلت هنا وأحاول تقديم كل ما في استطاعتي، مباراة مالاوي ستكون أول مباراة بالنسبة لنا، كوني مسؤولا عن المنتخب وبحسب قوة الخصم لابد أن أقدم أقصى شيء ممكن، ليس لدي فارق بين مباراة ودية ومباراة رسمية، أحاول من أي مباراة الاستفادة والفوز بالنقاط".

وشدد "وجود صور لأبناء اللاعبين مع محمد صلاح ليست مهمة بالنسبة لي، اللاعبون أداءهم أكثر من رائع في المعسكر، لست كبيرا في السن لكن لدي خبرة، أرى عمل اللاعبين مع بعضهم وسعيد بذلك، روح المجموعة شيء أكثر من رائع، والمستوى في التدريبات أكثر من رائع، لا يوجد لا تأخر دقيقة واحدة، وعند التوجيه ينفذون المطلوب، الالتزام عالٍ جدا جدا وهو ما يشعرني بالراحة، اتعامل مع اللاعبين بروح الأب وأوفر كل شيء ليصبح مستقرا".

وأوضح "إذا لعب إمام عاشور مباراة الغد أو العودة فأنا متأكد إنه سيكون جاهزا بنسبة 100%، أعرف مستوى اللاعب معانا وهو مميز جدا".

وتابع "ليس لدي قلق من الجبهة اليمنى، لدينا لاعبون كُثر في هذا المركز لكن ليس بالجاهزية التامة ولم أكن على يقين بإمكانية استدعائهم، أشعر بالراحة لوجود محمد هاني وهشام صلاح وليس لدي تخوف في ظل غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمر كمال وعمر جابر".

وأردف "سعدت بخوض مباريات ودية وتمسك اللاعبين بالأفكار جيدا، هذا ما يساعدنى الآن، اللاعبون يعرفون أفكارنا لأننا قضينا 5 أشهر سويا، لدينا 24 لاعبا بينهم 4 ينضمون لأول مرة فقط".

وردا على تأثير شهر رمضان أجاب قائلا: "بالنسبة لشهر رمضان نحن نتحدث عن محترفين على مستوى عالي لعبوا من قبل خلال هذا الشهر، ونفس الأمر مررت به في السعودية وفزت بلقب من قبل في رمضان، أثق في الحالة الذهنية قبل البدنية للاعبين، شهر رمضان مليء بالروحانيات وهذا يضيف طاقة إيجابية للاعب، أنا شخصيا صُمت مثلا اللاعبين من الرابع فجرا وحتى السادسة مساءً".

وأتم "ننتظر أن تملأ الجماهير المدرجات، نعمل من أجل مستقبل أفضل، سنواجه فريق واثق من قدرته على التسبب في مشاكل لنا وينافسنا ولديهم لاعبين أكفاء، سنحاول تقديم كل شيء للفوز".



















موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 24 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الدفاع الجوي.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، بجانب تايم سبورتس الأرضية والتي يعلق فيها على اللقاء محمد البوشي.

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي مجددا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس الجاري.