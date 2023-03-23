المحلة يعلن غياب الحناوي عن مواجهة الاتحاد
الخميس، 23 مارس 2023 - 22:48
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي غزل المحلة غياب مدافعه معاذ الحناوى عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى بسبب الإصابة.
معاذ الحناوي
النادي : غزل المحلة
ويغيب الحناوى بسبب الإصابة بشد في العضلة الامامية.
ويخضع اللاعب لبرنامج علاجى لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام.
ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل في الساعة التاسعة و الربع مساء.
ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 27 نقطة من 21 مباراة.
فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 20 مباراة.
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقد الشحات حتى 2026 ميدو: لا أجيد التدريب؟ هذا حديث سطحي.. اسألوا من عمل معي وسوف يشيد بي وهدان: الزمالك استقر على المدرب الجديد وهذا موعد الإعلان عنه وكيله: وجود رونالدو ساهم في إنهاء أزمة النصر وأبو جبل حازم إمام: إعلان عقوبة كهربا؟ اتحاد الكرة ليس المنوط بإصدار القرار مران الزمالك – تقسيمة قوية.. وتأهيل المثلوثي وعودة أحمد بلحاج بعد التنازل عن 520 ألف دولار.. الزمالك يعلن رحيل فيريرا للمرة الثانية هذا الموسم خبر في الجول - لجنة مسابقات الناشئين المصرية تسمح باللعب على نجيل صناعي في رمضان