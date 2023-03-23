المحلة يعلن غياب الحناوي عن مواجهة الاتحاد

أعلن نادي غزل المحلة غياب مدافعه معاذ الحناوى عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى بسبب الإصابة.

ويغيب الحناوى بسبب الإصابة بشد في العضلة الامامية.

ويخضع اللاعب لبرنامج علاجى لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل في الساعة التاسعة و الربع مساء.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 27 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 20 مباراة.