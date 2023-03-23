مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت
الخميس، 23 مارس 2023 - 22:42
كتب : FilGoal
ترشح مصطفى محمد مهاجم نانت لجائزة لاعب شهر مارس في صفوف الفريق الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وينافس مصطفى محمد الثلاثني أندري جيروتو وفابيان سينتونزي ولودوفيك بلاس.
وخاض مصطفى محمد مع نانت أربع مباريات خلال شهر مارس صنع خلالهم هدفا وحيدا كان ضد نيس في الدوري الفرنسي.
وشارك مصطفى مع الفريق الفرنسي الموسم الجاري 41 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.
وانضم مصطفى إلى نانت قادما من صفوف جالاتا سراي التركي معارا لمدة موسم.
ويملك نانت أحقية شراء مصطفى محمد نانت في نهاية الموسم.
ويحتل نانت المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة بعد مرور 28 جولة.
كما يواجه ليون في نصف نهائي كأس فرنسا وهي البطولة التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.
نرشح لكم
مفاجأة كبرى.. رومانو: بايرن قد يقيل ناجلزمان ويحدد بديله عميد لاعبي العالم.. رونالدو يتجاوز بدر المطوع وينفرد بالصدارة الدولية مباشر تصفيات يورو 2024 - إيطاليا (0) (2) إنجلترا.. الشوط الثاني بعمر 40 عاما و183 يوما.. دي مايو يخوض مباراته الدولية الأولى بقميص سان مارينو التشكيل - هداف الدوري الأرجنتيني يقود هجوم إيطاليا.. وماجواير يدافع عن شباك إنجلترا لحظات ما قبل تحطيم رقم المطوع.. رونالدو في تشكيل البرتغال والصدارة التاريخية تقترب مؤتمر مبابي: أتفهم إحباط جريزمان.. إنه أهم لاعب في فرنسا خلال حقبة ديشامب رودريجو: نمزح مع أنشيلوتي بشأن تدريب البرازيل.. وهو يخبرنا أننا سنختار القائمة معه