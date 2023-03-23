مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت

ترشح مصطفى محمد مهاجم نانت لجائزة لاعب شهر مارس في صفوف الفريق الفرنسي.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وينافس مصطفى محمد الثلاثني أندري جيروتو وفابيان سينتونزي ولودوفيك بلاس.

وخاض مصطفى محمد مع نانت أربع مباريات خلال شهر مارس صنع خلالهم هدفا وحيدا كان ضد نيس في الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى مع الفريق الفرنسي الموسم الجاري 41 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وانضم مصطفى إلى نانت قادما من صفوف جالاتا سراي التركي معارا لمدة موسم.

ويملك نانت أحقية شراء مصطفى محمد نانت في نهاية الموسم.

ويحتل نانت المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة بعد مرور 28 جولة.

كما يواجه ليون في نصف نهائي كأس فرنسا وهي البطولة التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.