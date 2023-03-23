مؤتمر الشناوي: "حارس مصر الأول" لقب جماهيري.. والجيل الحالي يريد بطولته الأولى

الخميس، 23 مارس 2023 - 22:34

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - منتخب مصر

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن مواجهة مالاوي المنتظرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "نعرف أن مباراة الغد ستكون قوية".

وأضاف "نحن في كامل تركيزنا ونحضر للمباراة منذ 4 أيام. أتمنى لنا التوفيق والفوز".

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وتابع "أتمنى تواجد الجماهير غدا لأننا نريد إعادة الثقة إليهم في المنتخب".

وواصل الشناوي "وصلنا إلى النهائي في كأس أمم إفريقيا، ونسير بشكل جيد في الآونة الأخيرة فكل اللاعبين في كامل تركيزهم".

وأوضح "نعد الجماهير بالتأهل. كلنا نركز على البطولة، فهذا الجيل يريد تحقيق أول ألقابه، ونحن بحاجة لدعم الجماهير".

وأخيرا عن لقب حارس مصر الأول قال الشناوي: "هذا اللقب من الجمهور. أنا أعمل وأجتهد فقط. الأهم أن أركز في عملي، وهذا لقب جماهيري أعتبره شرفا لي ولا يؤثر على تركيزي، فالمهم أن أؤدي عملي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وفاز منتخب مصر على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات بهدف دون مقابل، ثم خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد ليتواجد في المركز الأخير بفارق الأهداف.

على الجانب الآخر، فاز منتخب مالاوي على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف واحد، ثم خسر أمام غينيا بهدف دون رد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 24 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الدفاع الجوي.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، بجانب تايم سبورتس الأرضية والتي يعلق فيها على اللقاء محمد البوشي.

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي مجددا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس الجاري.

وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - هشام صلاح (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد عبد المنعم (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - إمام عاشور (ميتيلاند الدنماركي) - محمود حمادة (فاركو) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد عبد القادر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمود كهربا (الأهلي).

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