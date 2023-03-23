استراحة تصفيات يورو 2024 - إيطاليا (0) (2) إنجلترا.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا وإنجلترا في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لتصفيات يورو 2024.

ويستهل منتخب إيطاليا مشوار الدفاع عن لقبه بلقاء إنجلترا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بمدينة نابولي الإيطالية.

وتضم المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية كل من مقدونيا الشمالية وأوكرانيا ومالطا أيضا.

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نهاية الشوط الأول

ق 44: جووووووووووول الثاااااااااااااني.. هاري كين يسجل الهدف الثاني لإنجلترا من علامة الجزاء.

ق 43: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لصالح إنجلترا بعد لمسة يد على جيوفاني دي لورينزو.

ق 33: تسديدة أرضية قوية من كالفين فيليبس تمر بجوار القائم الأيمن لدوناروما.

ق 13: جوووووووووووول أووووووووووووول.. ديكلان رايس يفتتح التسجيل بهدف أول لإنجلترا بتسديدة من متابعة لكرة مرتدة من الدفاع عقب تصويبة هاري كين.

ق 12: تسديدة قوية من بيلينجهام يبعدها دوناروما لركنية

ق 3: ركلة حرة نفذها لورينزو بيليجريني وتسديدة على الطائر من أتشيربي لكن دون خطورة على مرمى بيكفورد.

بداية اللقاء