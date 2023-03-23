استراحة تصفيات يورو 2024 - إيطاليا (0) (2) إنجلترا.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 23 مارس 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - هاري كين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا وإنجلترا في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لتصفيات يورو 2024.

ويستهل منتخب إيطاليا مشوار الدفاع عن لقبه بلقاء إنجلترا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بمدينة نابولي الإيطالية.

وتضم المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية كل من مقدونيا الشمالية وأوكرانيا ومالطا أيضا.

أخبار متعلقة:
التشكيل - هداف الدوري الأرجنتيني يقود هجوم إيطاليا.. وماجواير يدافع عن شباك إنجلترا ساوثجيت: أتمنى أن تمر مباراة إيطاليا وإنجلترا دون أي مشاكل فيراتي: اللعب في إيطاليا؟ سنرى في المستقبل سكالوني يرد على انضمام هداف الدوري الأرجنتيني لـ منتخب إيطاليا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا

--

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووووووووووول الثاااااااااااااني.. هاري كين يسجل الهدف الثاني لإنجلترا من علامة الجزاء.

ق 43: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لصالح إنجلترا بعد لمسة يد على جيوفاني دي لورينزو.

ق 33: تسديدة أرضية قوية من كالفين فيليبس تمر بجوار القائم الأيمن لدوناروما.

ق 13: جوووووووووووول أووووووووووووول.. ديكلان رايس يفتتح التسجيل بهدف أول لإنجلترا بتسديدة من متابعة لكرة مرتدة من الدفاع عقب تصويبة هاري كين.

ق 12: تسديدة قوية من بيلينجهام يبعدها دوناروما لركنية

ق 3: ركلة حرة نفذها لورينزو بيليجريني وتسديدة على الطائر من أتشيربي لكن دون خطورة على مرمى بيكفورد.

بداية اللقاء

إنجلترا إيطاليا تصفيات يورو 2024
نرشح لكم
مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت عميد لاعبي العالم.. رونالدو يتجاوز بدر المطوع وينفرد بالصدارة الدولية بعمر 40 عاما و183 يوما.. دي مايو يخوض مباراته الدولية الأولى بقميص سان مارينو التشكيل - هداف الدوري الأرجنتيني يقود هجوم إيطاليا.. وماجواير يدافع عن شباك إنجلترا لحظات ما قبل تحطيم رقم المطوع.. رونالدو في تشكيل البرتغال والصدارة التاريخية تقترب مؤتمر مبابي: أتفهم إحباط جريزمان.. إنه أهم لاعب في فرنسا خلال حقبة ديشامب رودريجو: نمزح مع أنشيلوتي بشأن تدريب البرازيل.. وهو يخبرنا أننا سنختار القائمة معه أسباس: لا أتفق مع ما قاله عني لويس إنريكي.. معه لم تمتلك إسبانيا خطة "ب"
أخر الأخبار
المحلة يعلن غياب الحناوي عن مواجهة الاتحاد دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر الشناوي: "حارس مصر الأول" لقب جماهيري.. والجيل الحالي يريد بطولته الأولى 15 دقيقة | منتخب مصر
عميد لاعبي العالم.. رونالدو يتجاوز بدر المطوع وينفرد بالصدارة الدولية ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة تصفيات يورو 2024 - إيطاليا (0) (2) إنجلترا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
طاقم كاميروني وحكمة مساعدة.. الكشف عن حكام إياب منتخب مصر الأولمبي أمام زامبيا ساعة | منتخب مصر
بعمر 40 عاما و183 يوما.. دي مايو يخوض مباراته الدولية الأولى بقميص سان مارينو ساعة | الكرة الأوروبية
ميدو عن إصابته للاعب الإعلاميين: حصلت على براءة.. وأثبتت عدم صحة اتهاماته بتلك الأدلة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال