بعمر 40 عاما و183 يوما.. دي مايو يخوض مباراته الدولية الأولى بقميص سان مارينو

الخميس، 23 مارس 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

روبرتو دي مايو

حقق روبرتو دي مايو حلمه الذي دام 15 عاما وسيرتدي قميص منتخب سان مارينو لأول مرة بعدما تخطى سن الأربعين عندما يلتقي مع أيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2024.

ويبدأ دي مايو أساسيا في تشكيل منتخب سان مارينو بعمر 40 عاما و183 يوما.

ويتواجد منتخب سان مارينو في التصفيات رفقة الدنمارك وفنلندا وأيرلندا الشمالية وكازاخستان وسلوفينيا.

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ولم يحقق المنتخب أي فوز منذ 2004 أي ما يصل لـ 19 عاما عندما تفوق على ليختينشتاين بهدف دون مقابل.

وقضى دي مايو أغلب مسيرته بين الدرجتين الثانية والثالثة الإيطالية وحصل على جنسية سان مارينو خلال لعبه لفريق سان مارينو كالتشيو بين 2004 و2008.

ويلعب حاليا مدافع ليتشي الإيطالي السابق لفريق كوزموس من سان مارينو.

RobertoDi Maio -

وحصد دي مايو جائزة أفضل لاعب الموسم الماضي في الدوري المحلي بعدما ساهم في فوز فريق لا فيورتا بلقب الدوري.

يذكر أن سيرجيو فلوكاري مهاجم لاتسيو وأتالانتا وجنوى السابق والذي سجل 74 هدفا في 369 مباراة بالدوري الإيطالي كان يحق له اللعب لمنتخب سان مارينو لكن له يحظ بالفرصة قبل اعتزاله منذ عامين بعمر 41 عاما.

ويحتل منتخب سان مارينو المركز 211 في تصنيف فيفا وهو الأخير بين جميع دول العالم.

تصفيات يورو 2024 روبرتو دي مايو سان مارينيو
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