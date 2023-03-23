ميدو عن إصابته للاعب الإعلاميين: حصلت على براءة.. وأثبتت عدم صحة اتهاماته بتلك الأدلة

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك والإسماعيلي تفاصيل حصوله على براءة من اتهام لاعب الإعلاميين له بإصابته وعدم قدرته على اللعب مجددا.

وتحدث ميدو عبر قناة "القاهرة والناس" قائلا: "بالفعل تدخلت بقوة على لاعب الإعلاميين أثناء مباراة ودية مع منتخب مصر تحت قيادة ماركو تارديلي وأنا حزين من تدخلي بتلك القوة".

وواصل "بعدما عرفت بإصابته بقطع في الرباط الصليبي وهي إصابة معتادة في الكرة جعلته يجري العملية على نفقتي الشخصية وخضع للتأهيل تحت قيادة الطبيب علاء شاكر لستة أشهر".

وأردف "بعد ذلك عرضت على اللاعب العمل في شركتي بوظيفة ثابتة رفض وقال سأتخذ إجراءات قانونية".

وأكمل ميدو "وبالفعل رفع قضية وطلب الحصول على تعويض قدره 15 مليون جنيه".

وشدد "لست ساذجا بعدها مع المحامي الخاص وأثبتنا عدم صحة حديث المحامي الخاص باللاعب أن تلك الإصابة جعلته لا يستطيع اللعب مجددا".

وأكد ميدو "وبالمناسبة أنا حصلت على براءة في تلك القضية ورفضت رفع تعويض مدني ضده".

واختتم ميدو تصريحاته "وأثبت مع المحامي أنه تم قيده في نادي جولدي بعد الإصابة بسنة ونصف ولعب 48 مباراة بعد الإصابة".