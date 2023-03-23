عميد لاعبي العالم.. رونالدو يتجاوز بدر المطوع وينفرد بالصدارة الدولية

وأخيرا.. انفرد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال بصدارة عدد المباريات الدولية، بعد مشاركته أساسيا في تشكيل بلاده لمواجهة ليشتنشتاين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

هذه المباراة هي الرقم 197 في مسيرة رونالدو الدولية، ليفض الشراكة أخيرا مع الكويتي بدر المطوع كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في التاريخ.

وكان صاروخ ماديرا قد عادل رقم المطوع بمشاركته أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وشارك رونالدو بديلا أمام المغرب في الدقيقة 51 رفقة جواو كانسيلو، بدلا من روبن نيفيز ورافاييل جيريرو، في المباراة التي شهدت خروج البرتغال وفوز أسود الأطلس بهدف دون رد سجله يوسف النصيري.

على الجانب الآخر كان المطوع قد بلغ الصدارة العالمية بعدما شارك كبديل أمام الأردن في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وخاض المطوع المباراة رقم 196 محطما رقم الماليزي سوه تشين أوو.

وخرج المطوع من قائمة الكويت لخوض منافسات خليجي 25 ليفسح المجال أمام رونالدو للانفراد بالرقم.

ويخوض منتخب البرتغال مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني روبرتو مارتينيز، خلفا لـ فيرناندو سانتوس الذي غادر منصبه بعد نهاية المونديال.

مارتينيز أيضا غادر منصبه السابق في منتخب بلجيكا بعد الوداع من دور المجموعات، ليتولى قيادة البرتغال.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة العاشرة لتصفيات يورو 2024 التي تنطلق منافساتها اليوم، رفقة كل من سلوفاكيا وأيسلندا ولوكسمبورج والبوسنة وليشتنشتاين.

رحلة حافلة

بدأ كريستيانو رونالدو مسيرته الدولية في 20 أغسطس 2003 حين لعب مباراة ودية أمام كازاخستان.

بهذه المباراة وصل إلى المشاركة الدولية رقم 197، وسجل حتى الآن 118 هدفا وصنع 43.

وشارك رونالدو في 5 نسخ للبطولة الأوروبية "يورو"، في 2004 و2008 و2012 و2016 و2020.

كما شارك في 5 نسخ من كأس العالم في 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.

وتوج رونالدو بلقب يورو 2016، وبطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2019.