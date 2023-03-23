التشكيل - هداف الدوري الأرجنتيني يقود هجوم إيطاليا.. وماجواير يدافع عن شباك إنجلترا

الخميس، 23 مارس 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

ماتيو ريتيجوي - إيطاليا

يقود ماتيو ريتيجوي هداف الدوري الأرجنتيني هجوم منتخب إيطاليا في ظهوره الأول بقميص بطل أوروبا ضد إنجلترا في تصفيات يورو 2024.

ويستهل منتخب إيطاليا مشوار الدفاع عن لقبه بلقاء إنجلترا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بمدينة نابولي الإيطالية.

وانضم ريتيجوي لأول مرة لقائمة إيطاليا مفضلا إياه على منتخب الأرجنتين بطل العالم والذي لم يسبق له تقديم دعوى للمهاجم البالغ 23 عاما.

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ويجاور مهاجم تيجيري الأرجنتيني كل من لورينزو بيليجريني ودومينيكو بيراردي.

في المقابل يقود هاري كين هجوم الأسود الثلاثة، ويبدأ هاري ماجواير في دفاع المدرب جاريث ساوثجايت.

وجاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ليوناردو سبيناتزولا – فرانشيسكو أتشيربي – رافائيل تولوي – جيوفاني دي لورينزو

الوسط: ماركو فيراتي – جورجينيو – نيكولو باريلا

الهجوم: لورينزو بيليجريني – ماتيو ريتيجوي – دومينيكو بيراردي

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وجاء تشكيل إنجلترا:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: ديكلان رايس – كالفين فيليبس – جود بيلينجهام

الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – جاك جريليش

England XI: Pickford Walker Shaw Rice Stones Maguire Saka Phillips Kane (C) Bellingham Grealish

وتضم المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية كل من مقدونيا الشمالية وأوكرانيا ومالطا أيضا.

إنجلترا إيطاليا التشكيل تصفيات يورو 2024
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