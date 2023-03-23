ميدو: لا أجيد التدريب؟ هذا حديث سطحي.. اسألوا من عمل معي وسوف يشيد بي

يرفض أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للإسماعيلي اتهامه بعدة إجادته في مهنة التدريب واصفا ذلك الحديث بالسطحية.

وتحدث ميدو عبر قناة "القاهرة والناس" قائلا: "هذا حديث من بعض الناس ممن ينظرون للأمور بسطحية، عندما أقيم تجاربي لقد دربت الزمالك في وقت صعب وكنت أبلغ من العمر 30 عاما وتوجت بكأس مصر ونافست على لقب الدوري حتى آخر مباراة في توقيت كنا نغير فيه الجيل في الزمالك وأتممت المهمة بنجاح".

وواصل "الإدارة قررت رحيلي في ظل استمراري في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "في الإسماعيلي في الولاية الأولى حققت نجاحا كبيرا وصنعت أفضل فريق للنادي في آخر 15 أو 20 سنة بدون تكليف النادي سوى 500 ألف جنيه فقط".

وتابع ميدو "في الوحدة السعودي حصلت على أفضل مدرب في السعودية أكثر من مرة والكل يشهد لي أنني كنت أفضل من المدربين الأجانب آنذاك".

وأردف "في وادي دجلة حققت النجاحات في الموسم الأول لكن فلسفة الإدارة تغيرت وعطلنا فكرة اللعب بالناشئين".

وواصل "مصر للمقاصة تجربة سيئة للغاية بالنسبة لي، أما الإسماعيلي الولاية الثانية تركت الفريق في منتصف المشوار".

وأضاف "الزمالك الولاية الثانية قدت الفريق 7 مباريات وانتصرت في 5".

وأكمل ميدو تصريحاته "من يقول ذلك الحديث يرغب في أن يهد ميدو هناك بعض الناس لديهم أزمة مع الأشخاص الذين يستطيعون القيام بأكثر من عمل أجيد التحليل والتدريب ولي أخطاء مثل أي مدرب".

وأتم "لكن اسألوا أي لاعب أو مدرب عمل معي سيتفقون على أن ميدو من أفضل المدربين الذين عملوا معه في حياتهم".