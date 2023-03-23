لحظات ما قبل تحطيم رقم المطوع.. رونالدو في تشكيل البرتغال والصدارة التاريخية تقترب

الخميس، 23 مارس 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

يتواجد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال في تشكيل بلاده لمواجهة ليشتنشتاين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

بذلك يتجهز رونالدو لخوض مباراته الدولية رقم 197 ويستعد لفض الشراكة أخيرا مع الكويتي بدر المطوع كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في التاريخ.

وكان صاروخ ماديرا قد عادل رقم المطوع بمشاركته أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

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وشارك رونالدو بديلا أمام المغرب في الدقيقة 51 رفقة جواو كانسيلو، بدلا من روبن نيفيز ورافاييل جيريرو، في المباراة التي شهدت خروج البرتغال وفوز أسود الأطلس بهدف دون رد سجله يوسف النصيري.

على الجانب الآخر كان المطوع قد بلغ الصدارة العالمية بعدما شارك كبديل أمام الأردن في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وخاض المطوع المباراة رقم 196 محطما رقم الماليزي سوه تشين أوو.

وخرج المطوع من قائمة الكويت لخوض منافسات خليجي 25 ليفسح المجال أمام رونالدو للانفراد بالرقم.

ويخوض منتخب البرتغال مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني روبرتو مارتينيز، خلفا لـ فيرناندو سانتوس الذي غادر منصبه بعد نهاية المونديال.

مارتينيز أيضا غادر منصبه السابق في منتخب بلجيكا بعد الوداع من دور المجموعات، ليتولى قيادة البرتغال.

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - دانيلو بيريرا - روبن دياش - جونسالو إنياسيو - رافاييل جيريرو

خط الوسط: برونو فيرنانديز - بالينيا - برناردو سيلفا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة العاشرة لتصفيات يورو 2024 التي تنطلق منافساتها اليوم، رفقة كل من سلوفاكيا وأيسلندا ولوكسمبورج والبوسنة وليشتنشتاين.

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