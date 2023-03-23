مؤتمر مبابي: أتفهم إحباط جريزمان.. إنه أهم لاعب في فرنسا خلال حقبة ديشامب

الخميس، 23 مارس 2023 - 20:09

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

كشف كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا عن كواليس حديثه مع زميله أنطوان جريزمان.

وأعلن ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا عن اختيار مبابي قائدًا جديدًا على حساب جريزمان، مما أثار سخط الأخير.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "تحدثت إلى أنطوان، كانن محبطًا، وبصراحة أتفهم ذلك، هذا طبيعي، إنه رد فعل يمكن أن يحدث".

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وأضاف: "أخبرته أنني ربما كنت سأصدِر نفس رد الفعل لو كنت مكانه. عمره 32 عامًا وقد قضى 10 سنوات في منتخب فرنسا، إنه على الأرجح أهم لاعب في حقبة ديشامب".

وتابع: "أخبرته أنه بكوني القائد الأول وهو القائد الثاني، لا يعني أنني أتفوق عليه في التسلسل الهرمي، فهو يمتلك خبرة مع المنتخب لا أمتلكها أنا".

وأشار: "بدأ يلعب مع المنتخب عندما كنت لا أزال أنا في مركز التدريب، إنه لاعب يحظى بالاحترام والحب من المجموعة".

وشدد: "سيكون مؤسفًا ألا نستفيد من خبرته، سنحاول سويًا أن نجلب الانتصارات لمنتخب فرنسا. لن أتقدّمه، لو أراد قول شيء للمجموعة، فسأجلس بدوري وأستمع إليه".

وأتم: "لا يجب أن نغلق الباب أمام أي شخص، هناك أفراد يكونون قادة بطبعهم، لاعبون يرغبون في التحدث، كل شخص حر في التعبير عما يعتقد، منتخب فرنسا ليس ملك شخص بعينه".

مبابي (24 عامًا) يمتلك 66 مباراة دولية سجل خلالها 36 هدفا، وقد بدأ مسيرته الدولية عام 2017.

في المقابل، جريزمان (32 عامًا) بدأ مسيرته الدولية عام 2014، وقد خاض من وقتها 117 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا.

واعتزل لوريس ورافاييل فاران اللعب دوليًا بعد كأس العالم 2022، مما ترك منصب القائد شاغرًا.

وتلعب فرنسا غدًا الجمعة أمام هولندا، ثم تحل ضيفة على أيرلندا الإثنين، في أول جولتين لتصفيات يورو 2024.

فرنسا مبابي
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