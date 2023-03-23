الدرجة الثانية - إقالة العيسوي من تدريب الألومنيوم

الخميس، 23 مارس 2023 - 20:00

كتب : رضا السنباطي

الزمالك - الإسماعيلي

أعلن نادي الألومنيوم إقالة أبو طالب العيسوي من تدريب الفريق.

وسقط الألومنيوم في الجولة 23 بالخسارة ضد شبان قنا بنتيجة 2-1 ضمن مباريات مجموعة الصعيد.

ويحتل الألومنيوم المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

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ويعد العيسوي ثالث مدرب يقود الفريق الموسم الحالي إذ بدأ الفريق موسمه سعيد إبراهيم الذي رحل بعد مرور 3 جولات.

وقاد حسن خيري الفريق فنيا في الجولة الرابعة، وبدءا من الخامسة تولى العيسوى تدريب الفريق.

وأصبح العيسوي التغيير الفني الثالث والستين في الدرجة الثانية المصرية الموسم الجاري.

وستكون أول مباراة للألومنيوم يوم 4 مايو المقبل عندما يحل ضيفا على الفيوم في الجولة 24.

الألومنيوم أبو طالب العيسوي الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة الصعيد
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