الدرجة الثانية - إقالة العيسوي من تدريب الألومنيوم
الخميس، 23 مارس 2023 - 20:00
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي الألومنيوم إقالة أبو طالب العيسوي من تدريب الفريق.
وسقط الألومنيوم في الجولة 23 بالخسارة ضد شبان قنا بنتيجة 2-1 ضمن مباريات مجموعة الصعيد.
ويحتل الألومنيوم المركز الثامن برصيد 32 نقطة.
ويعد العيسوي ثالث مدرب يقود الفريق الموسم الحالي إذ بدأ الفريق موسمه سعيد إبراهيم الذي رحل بعد مرور 3 جولات.
وقاد حسن خيري الفريق فنيا في الجولة الرابعة، وبدءا من الخامسة تولى العيسوى تدريب الفريق.
وأصبح العيسوي التغيير الفني الثالث والستين في الدرجة الثانية المصرية الموسم الجاري.
وستكون أول مباراة للألومنيوم يوم 4 مايو المقبل عندما يحل ضيفا على الفيوم في الجولة 24.
نرشح لكم
الراحل رقم 61 في الدرجة الثانية.. سعيد عبد العزيز يستقيل من تدريب دكرنس الدرجة الثانية - طارق السيد يرحل عن قيادة النصر الدرجة الثانية – تأجيل لمباريات الجولة 24 بعد رمضان صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب مجموعات الدرجة الثانية بعد الجولة 23 الدرجة الثانية – نتائج مثيرة وصراع الصدارة يشتعل في الجولة 23 مكادي أول الصاعدين لدوري المحترفين دوري المحترفين الجديد - تحديد قرعة المجموعة الأولى والثانية لدورة الترقي من الدرجة الثالثة الدرجة الثانية - بعد استخدام الهاتف لاحتساب الهدف.. إعلان قرارات لقاء النصر والسويس