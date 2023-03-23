رودريجو: نمزح مع أنشيلوتي بشأن تدريب البرازيل.. وهو يخبرنا أننا سنختار القائمة معه

الخميس، 23 مارس 2023 - 19:41

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف رودريجو لاعب ريال مدريد عن الحديث الذي يجمعه بـ كارلوس أنشيلوتي بشأن تدريب منتخب البرازيل.

وذكرت تقارير صحفية أن أنشيلوتي سيكون المدرب المقبل لمنتخب البرازيل مع نهاية الموسم الجاري.

وقال رودريجو أنه يمازح أنشيلوتي في هذا الصدد رفقة فينيسيوس جونيورو إيدير ميليتاو، الثنائي البرازيلي الآخر في ريال مدريد.

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وصرح رودريجو عبر موقع Globo البرازيلي: "نمزح مع أنشيلوتي ونقول له: أيها المدرب، ننتظرك في البرازيل".

وأضاف الجناح الشاب: "وهو يمزح معنا ويخبرنا أننا سنقرر قائمة المنتخب معًا وقتها".

وتابع رودريجو: "نقول كل ذلك في إطار مرح، لكن كل مزحة فيها جزء من الحقيقة. الوضع صعب، حتى يأتي إلى البرازيل عليه أن يغادر ريال مدريد، وبالتالي لا أعرف ماذا سيحدث، لكن بالطبع سيكون شرفًا أن يكون مدربنا هنا".

وأشاد رودريجو بمدربه: "لديه الخبرة وقد فاز بكل شيء، يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين وغرفة خلع الملابس، هذا مهم للغاية".

وكشف: "أحيانًا لا يحتاج المدرب ليكون الأفضل تكتيكيًا أو أن يعطي أفضل محاضرات، فالفريق يركض لأجله بالفعل. إنه مميز للغاية في غرفة خلع الملابس وهذا يصنع الفارق".

وتابع: "إنه مدرب يقوم بالأمور ببساطة، لا يخترع. يفعل ما يتوجب فعله. أحيانًا نتلقى نحن اللاعبون تعليمات تكتيكية كثيرة وربما لا نحتاج ذلك طوال الوقت".

وأردف: "أنشيلوتي ليس مجنونًا بالتكتيك، إنه يقوم بأبسط الأمور والخطة تفلح".

وتحوّل رودريجو للحديث عن لحظة إهدار ركلة الجزاء الترجيحية للبرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام كرواتيا.

وقال رودريجو: "لم يخطر على بالي أبدًا أنني يمكن أن أهدر ركلة الترجيح، كانت مفاجأة".

وتابع: "لم أتهرب أبدًا من المسؤولية، لكن فقط من يتجرأون على التسديد هم من يهدرون وقد حدث ذلك معي ومع ماركينيوس".

وأشار: "أحب أن أكون أول مسدد، لأني أثق في قدرتي على التسديد، أعتقد أنني أسدد جيدًا، عندما سألوني، أخبرتهم أنني سأسدد، والجهاز الفني كان يحدد ترتيب المسددين، فطلبت تسديد الأولى، جعلت نفسي متاحًا".

وأكمل: "رأوا أنني الأصغر في الفريق، لكني أظهرت إصرارا على التسديد، ولذلك وضعوني في البداية".

واعترف: "لقد كانت واحدة من أحزن لحظات حياتي بسبب كل ما قدمناه خلال كأس العالم، أنا شخصيا كنت ألعب جيدا وأحاول المساعدة".

وأتم: "وصلتني العديد من رسائل الدعم والتشجيع، لقد تحليت بالثقة".

رودريجو (22 عامًا) يمتلك 12 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وتلعب البرازيل أمام المغرب وديًا يوم الأحد المقبل في أول ظهور لها منذ المونديال.

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