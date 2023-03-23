مدرب مالاوي: لا أتوقع معجزات من المحترفين أمام مصر.. وتوضيح بشأن القائد

أوضح ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي، أن بعض محترفيه لم يخوضوا العدد الكافي من الدقائق مؤخرا.

وتحل مالاوي ضيفة على مصر مساء الجمعة في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال مارينيكا في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا نيشن" المالاوية: "لم أتوقع معجزات من لاعبينا المحترفين، فبعضهم لم يخض القدر الكافي من المباريات مؤخرا".

وأضاف: "سنعتمد على اللعب الجماعي وليس على الأفراد".

وعن هوية قائد المنتخب، شدد الروماني: "النظام ينص على أن ليمبيكاني مزافا هو القائد، ومن بعده جون باندا".

وتابع: "ولأن مزافا غائب، فـ باندا سيكون القائد، ومن خلفه ستانلي سانودي".

واستدرك: "خلال بطولة أمم إفريقيا للمحليين كان سانودي القائد، ومن خلفه ميكيوم مهوني".

وأتم: "جابا أحد اللاعبين أصحاب الخبرة في المنتخب، لكننا لم نغير نظامنا من حيث القادة".

وتمتلك مالاوي 3 نقاط في المجموعة، وهو نفس رصيد مصر وإثيوبيا وغينيا.

وتلعب مالاوي أمام مصر مجددًا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس الجاري في الجولة الرابعة للتصفيات.