مدرب مالاوي: لا أتوقع معجزات من المحترفين أمام مصر.. وتوضيح بشأن القائد

الخميس، 23 مارس 2023 - 19:18

كتب : FilGoal

مالاوي

أوضح ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي، أن بعض محترفيه لم يخوضوا العدد الكافي من الدقائق مؤخرا.

وتحل مالاوي ضيفة على مصر مساء الجمعة في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال مارينيكا في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا نيشن" المالاوية: "لم أتوقع معجزات من لاعبينا المحترفين، فبعضهم لم يخض القدر الكافي من المباريات مؤخرا".

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة مالاوي تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع مالاوي.. القنوات الناقلة والمعلق منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادا لـ مالاوي بمشاركة 15 لاعبا

وأضاف: "سنعتمد على اللعب الجماعي وليس على الأفراد".

وعن هوية قائد المنتخب، شدد الروماني: "النظام ينص على أن ليمبيكاني مزافا هو القائد، ومن بعده جون باندا".

وتابع: "ولأن مزافا غائب، فـ باندا سيكون القائد، ومن خلفه ستانلي سانودي".

واستدرك: "خلال بطولة أمم إفريقيا للمحليين كان سانودي القائد، ومن خلفه ميكيوم مهوني".

وأتم: "جابا أحد اللاعبين أصحاب الخبرة في المنتخب، لكننا لم نغير نظامنا من حيث القادة".

وتمتلك مالاوي 3 نقاط في المجموعة، وهو نفس رصيد مصر وإثيوبيا وغينيا.

وتلعب مالاوي أمام مصر مجددًا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس الجاري في الجولة الرابعة للتصفيات.

مالاوي مصر منتخب مصر
نرشح لكم
قائمة منتخب مصر الأولمبي - ميكالي يصطحب 25 لاعبا إلى زامبيا "محتاجينكم في ضهرنا" اتحاد الكرة يوجه رسالة للجماهير لدعم المنتخب جمال علام: متفائل بجيل المنتخب الأولمبي الحالي بركات: المنتخب الأولمبي يمتلك جيلا واعدا.. ومهمتنا في زامبيا ليست سهلة عبد الرحمن عاطف: هذا ما قاله صلاح للاعبي المنتخب الأولمبي إبراهيم عادل: هدفنا الفوز على زامبيا مرة أخرى في مباراة العودة ميكالي: واثق من الفوز على زامبيا في مباراة العودة الأسبقية في القاهرة والحسم في زامبيا.. مصر الأولمبي ينتصر بثنائية في تصفيات إفريقيا
أخر الأخبار
مدرب مالاوي: لا أتوقع معجزات من المحترفين أمام مصر.. وتوضيح بشأن القائد 17 دقيقة | منتخب مصر
أسباس: لا أتفق مع ما قاله عني لويس إنريكي.. معه لم تمتلك إسبانيا خطة "ب" 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
إفريقيا الوسطى تكتسح مدغشقر في ملعبها وتشعل مجموعة غانا في التصفيات ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - البدري يطير الجمعة إلى تونس لإتمام التعاقد مع الصفاقسي ساعة | الوطن العربي
الزمالك يعلن تأجيل مباراتي فريقي السلة والطائرة أمام طلائع الجيش 2 ساعة | رياضات أخرى
ليكيب: مبابي اجتمع مع جريزمان لتهدئته بعد قرار شارة القيادة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عودة بعد 14 عاما.. مدرب جديد لـ إمام عاشور في ميتيلاند 2 ساعة | المحترفون
ليكيب: لم يُطلب من حكام الدوري الفرنسي إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين مثل إنجلترا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال