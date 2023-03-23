أسباس: لا أتفق مع ما قاله عني لويس إنريكي.. معه لم تمتلك إسبانيا خطة "ب"

علّق إياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو على عودته إلى منتخب إسبانيا مجددًا بعد غياب فترة طويلة.

المهاجم المخضرم صاحب الـ35 عامًا دخل القائمة الأولى لـ لويس دي لا فوينتي المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا.

وقال أسباس في مؤتمر صحفي: "اللعب لمنتخب بلادي هو فخر وشرف. المدرب السابق كان يرى أن لاعبين آخرين أفضل مني وتوجب عليّ الانتظار، الآن حضر مدرب جديد".

وأضاف: "شعرت بالراحة عندما كنت أذهب إلى كل الملاعب وأجد الناس يخبرونني أنني أستحق الانضمام للمنتخب".

وواصل الحديث عن فترة لويس إنريكي الذي برر استبعاد أسباس الدائم بلعب أفراد سيلتا فيجو لأجله، بينما في إسبانيا يعمل الجميع لأجل الفريق.

ورد أسباس على ذلك: "لم أتفق كثيرًا مع ما قيل. في فريقي أركض تمامًا مثل أكثر من يركض، الإحصائيات موجودة وتقول كل شيء. نحن فريق متكامل لا يعتمد على لاعب بعينه، كنت دومًا لاعبًا مهمًا في فريقي ولكني متنوع الاستخدامات أيضًا، أنا هنا للمساعدة ولتقديم ما يحتاجه المدرب".

وأشار: "أريد التفكير أن غيابي كان لأسباب رياضية، عندما تم استدعائي لم أسأل، وعندما تم استبعادي، لم أسأل أيضًا".

وعن العقم التهديفي لـ إسبانيا، قال: "المدرب استدعى الآن أفضل 3 هدافين إسبان، لا يمكن طلب المزيد".

وأكمل: "استمتعت بالمشاركة في كأس العالم في روسيا، لكني وددت التواجد في قطر أيضًا، أعمل للتواجد دائمًا في المنتخب".

وأتم بشأن مباراة توديع مونديال 2022: "أمام المغرب تمنيت لو استطعنا تسجيل هدف. مع لويس إنريكي كان هناك طريقة لعب واحدة ولا أعتقد أنه كان هناك خطة (ب)".

ويمتلك أسباس 18 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها.

وشارك أسباس في كأس العالم 2018 وسجل هدفا أمام المغرب في دور المجموعات، لكنه لم يتواجد في يورو 2020 أو كأس العالم 2022.

وترجع آخر مباراة دولية لـ أسباس إلى تاريخ 17 يونيو 2019 أمام جزر الفارو تحت قيادة روبيرت مورينو.

وتستقبل إسبانيا نظيرتها النرويج في ملقا السبت المقبل، ثم تحل ضيفة على اسكتلندا يوم الثلاثاء، في أول جولتين من تصفيات يورو 2024.