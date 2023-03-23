الزمالك يعلن تأجيل مباراتي فريقي السلة والطائرة أمام طلائع الجيش

أعلن نادي الزمالك عن تأجيل مباراتي فريقي كرة السلة وكرة الطائرة أمام طلائع الجيش.

وكان مقررًا أن يلعب الزمالك أمام الجيش في السلة والطائرة غدًا الجمعة، لكن تم تأجيل المباراتين إلى يوم السبت المقبل.

ويلتقي الزمالك بـ الجيش في ربع نهائي دوري السلة الذي يقام بنظام "بيست أوف 5"، أي يصعد الفائز في 3 مباريات إلى المربع الذهبي.

وتقام المباراة على صالة حسن حلمي داخل نادي الزمالك.

كما تأجلت مباراتي الزمالك أمام طلائع الجيش في نصف نهائي دوري الطائرة من الجمعة والسبت إلى الإثنين والثلاثاء.

وتقام المباراتان على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

ويُلعب نصف نهائي دوري الطائرة بنظام "بيست أو 3"، أي يتأهل الفائز من مباراتين إلى المباراة النهائية.