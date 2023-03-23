ليكيب: مبابي اجتمع مع جريزمان لتهدئته بعد قرار شارة القيادة

الخميس، 23 مارس 2023 - 17:19

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - أنطوان جريزمان

اجتمع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بـ أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد وزميله في منتخب فرنسا.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

فرنسا

وأعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن تعيين مبابي قائدًا جديدًا للديوك خلفًا لـ هوجو لوريس، مما أثار استياء جريزمان.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ديشامب أبلغ مبابي وجريزمان بالقرار كل على حدة.

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وبعد ثورة جريزمان، والتي ذكرت تقارير فرنسية أنها وصلت إلى حد رغبته في الاعتزال دوليًا، تدخل مبابي.

واجتمع مبابي بـ جريزمان على انفراد وأخبره أنه يتفهم إحباطه بعد قرار ديشامب.

لكنه أوضح لـ جريزمان أن مفهومه عن القيادة يمر عبر ترك مساحة للاعبين آخرين أيضًا في غرفة خلع الملابس.

وقال مبابي لـ جريزمان أن ذلك ينطبق عليه وعلى أوليفيه جيرو مهاجم فرنسا وهدافها التاريخي.

مبابي (24 عامًا) يمتلك 66 مباراة دولية سجل خلالها 36 هدفا، وقد بدأ مسيرته الدولية عام 2017.

في المقابل، جريزمان (32 عامًا) بدأ مسيرته الدولية عام 2014، وقد خاض من وقتها 117 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا.

واعتزل لوريس ورافاييل فاران اللعب دوليًا بعد كأس العالم 2022، مما ترك منصب القائد شاغرًا.

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