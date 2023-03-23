عودة بعد 14 عاما.. مدرب جديد لـ إمام عاشور في ميتيلاند

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي عن تعاقده مع توماس ثوماسبيرج لتدريب الفريق.

ووقّع ثوماسبيرج على عقدٍ يربطه بـ ميتيلاند حتى صيف 2026، في محاولة لانتشال النادي من وضعه الصعب.

وبذلك يصير ثوماسبيرج ثاني مدرب لـ إمام عاشور في ميتيلاند بعد الإسباني ألبيرت كابياس الذي أقيل من منصبه.

Thomas Thomasberg er ny mand på cheftrænerposten i FC Midtjylland, hvor han er blevet udstyret med en treårig aftale 🤝 — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) March 23, 2023

ويعود ثوماسبيرج لتدريب ميتيلاند بعد 14 عامًا من ولايته الأولى في 2008\2009.

ولعب ثوماسبيرج في ميتيلاند خلال مسيرته الكروية بين 1999 و2004.

وتولى ثوماسبيرج تدريب نادي ريندرز الدنماركي بين 2018 و2023 وقاده في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وصرّح ثوماسبيرج عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "لم أشك للحظة في الموافقة على تولي المهمة. ميتيلاند نادٍ قريب جدًا لي، لعبت فيه وتوليت تدريبه سابقًا".

وأضاف: "للأسف النتائج في الفترة الأخيرة لم تكن على قدر التوقعات، وهذا أول شيء يجب عليّ تصحيحه، ميتيلاند نادٍ يجب أن ينافس على الألقاب، ويجب علينا إعادة الفريق مجددًا إلى الطريق الصحيح، بعض الأمور تحتاج إلى التصحيح لكن الفريق جيد للغاية".

وأضاف المدرب الدنماركي البالغ 48 عامًا: "نحتاج إلى الهجوم وخلق الكثير من الفرص من خلال اللعب المفتوح أو الركلات الحرة".

وأتم: "كما يتوجب علينا خلق تماسك دفاعي عن طريق الضغط الشرس. هذا النادي امتلك دائمًا صفاته الخاصة، ويجب أن نستعيدها مجددًا".

ويقود ثوماسبيرج مباراته الأولى مع ميتيلاند يوم 31 فبراير في مواجهة أو بي.

ولم يستطع ميتيلاند الصعود إلى مرحلة تحديد البطل في الدوري الدنماركي، وتحوّل لمرحلة تجنب الهبوط.

وتعادل ميتيلاند أمام سيلكبورج بثلاثة أهداف لكل طرف في المباراة الماضية.

وودّع ميتيلاند منافسات الدوري الأوروبي أمام سبورتنج لشبونة رغم تسجيل إمام عاشور هدف التقدم في مباراة الذهاب بالبرتغال.