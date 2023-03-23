ليكيب: لم يُطلب من حكام الدوري الفرنسي إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين مثل إنجلترا

الخميس، 23 مارس 2023 - 16:21

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

نال قرار رابطة الدوري الإنجليزي بإيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، استحسانًا كبيرًا.

لكن حتى اللحظة، لم يتلق حُكام الدوري الفرنسي تعليمات مشابهة، رغم وجود أعداد مضاعفة من اللاعبين المسلمين في فرنسا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن أندية الدوري الفرنسي لم تقدّم طلبًا بذلك لرابطة الأندية حتى اللحظة، وبالتالي لم يُناقش الأمر داخل أروقة الرابطة.

لكن التقرير استدرك وأوضح أن الخطوة قد تتم خلال فترة التوقف الدولي الحالي قبل استئناف الدوري مطلع الشهر المقبل.

وكانت شبكة سكاي قد كشفت سابقًا عن قرار رابطة الدوري الإنجليزي بتعطيل المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

قبل انطلاق المباريات سيحاول الحكم معرفة ما إذا كان هناك لاعب مسلم أو أكثر بحاجة لكسر صيامه أثناء المباراة.

بذلك سيتمكن اللاعبين المسلمين من الإفطار خلال المباريات المسائية عن طريق تناول السوائل أو المكملات الغذائية لعدة دقائق، حسب التقرير.

الأمر لن يكون جديدا هذا الموسم، فقد حدث الأمر نفسه في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي والدوري الألماني.

وقبل بداية رمضان الماضي، شارك عدد من الحكام بإنجلترا في ورشة عمل تهدف إلى زيادة فهمهم لاحتياجات العقيدة الإسلامية في الاحتفال بشهر الصيام.

الدوري الفرنسي
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