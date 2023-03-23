مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات بلعيد.. وموقف كولر من موليكا

رد مصدر من الأهلي على الأنباء التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات مع الجزائري زين الدين بلعيد.

وكانت تقارير قد كشفت عن اهتمام ومراقبة الأهلي للمدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا توجد أي مفاوضات حالية بين الأهلي والجزائري زين الدين بلعيد".

وتابع "اللاعب لا يمثل أولوية في قائمة التعاقدات الجديدة حتى الآن".

وكشف المصدر "مارسيل كولر لا يزال متمسكا بضم جاكسون موليكا".

واختتم تصريحاته "كولر جدد طلبه لمجلس إدارة الأهلي بالتعاقد مع موليكا قبل انطلاق الموسم الجديد".

وخاض بلعيد مع اتحاد العاصمة هذا الموسم 17 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل هدفين رغم مركزه كمدافع.

ويبلغ بلعيد من العمر 24 عاما، كما شارك كظهير أيمن من قبل في بعض المباريات.

ويرتبط بلعيد بتعاقد مع اتحاد العاصمة الجزائري حتى صيف 2024.

وكان الأهلي قد قدّم عرضا يقارب 4 ملايين يورو لضم الكونغولي موليكا، رفضه ناديه التركي بشيكتاش حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

ويمتد تعاقد موليكا الذي انضم في الصيف الماضي حتى 2026-27 بعدما انضم مقابل 3 ملايين و350 ألف يورو حسب تقارير تركية.