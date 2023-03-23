عادل مصطفى يعلن رحيله عن قطاع الناشئين في فيوتشر

الخميس، 23 مارس 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

عادل مصطفى

أعلن عادل مصطفى رحيله عن قطاع الناشئين في نادي فيوتشر بتجربة كشف عن تعلمه منها الكثير.

وتوجه عادل مصطفى بالشكر لإدارة فيوتشر على الدعم الكامل خلال هذه الفترة.

وكتب عادل مصطفى عبر حسابه الرسمي:

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"في بداية عملي منذ تسع سنوات في قطاعات الناشئين كمدرب، كنت أرى طوال الوقت أن مدرب الناشئين حقوقه مهدرة وقيمته أقل بكثير من إمكانياته ومجهوده".

وأضاف "كان لدي حلم أن أقدر على المساعدة في يوم ليصبح المدرب في مكانة تليق به".

وتابع "الحقيقة إدارة فيوتشر ساعدتني أن أحقق جزء من أحلامي تجاه مدرب الناشئين، ووفقني الله في تكوين قطاع محترم به نخبة من أفضل المدربين في مصر، مجموعة على قدر عالي من الاحترام والإخلاص والمهنية".

"أكبر معايشة ومرحلة تعليمية استفدت منها في حياتي من خلال مشاهدة أكثر من 300 مباراة بخلاف التدريبات واختبارات اللاعبين".

وكشف "اليوم وبعد إتمام مهمتي أتوجه بالشكر لإدارة فيوتشر المحترمة، على الدعم الكامل خلال هذه الفترة وإعطائي مساحة من العمل، لم أشعر بها في أي مكان آخر".

واختتم "تجربة تعلمت منها الكثير، شكرا فيوتشر".

عادل مصطفى قطاع الناشئين فيوتشر
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