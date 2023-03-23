تايلاند تستضيف السوبر الفرنسي 2023
الخميس، 23 مارس 2023 - 14:56
كتب : FilGoal
أعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم إقامة مباراة كأس السوبر الفرنسي 2023 في تايلاند.
المباراة تجمع بين حامل لقب الدوري والفائز بكأس فرنسا في موسم 2022-2023.
وأعلنت الرابطة أن اختيار تايلاند لاحتضان هذه المباراة جاء بالإجماع.
وتقام المباراة يوم 5 أغسطس قبل افتتاح الموسم الجديد.
وتلعب المباراة في العاصمة بانكوك على ملعب راجامانجالا الذي يسع لـ65 ألف متفرج.
منذ عام 2009 أقيمت مباراة كأس السوبر الفرنسي في عدة دول، مثل المغرب وتونس والجابون والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا واليابان والصين وكندا.
ويعد باريس سان جيرمان حامل لقب البطولة بعد فوزه على نانت 4-0 قبل انطلاق الموسم الجاري.
يذكر أن سان جيرمان هو أكثر فريق حقق اللقب برصيد 11 بطولة، ويليه أولمبيك ليون بـ8 ألقاب.
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