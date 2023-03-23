انطلاقة نارية ونهاية في الظل.. بويان كركيتش يعلن اعتزاله

أنهى المهاجم الإسباني بويان كركيتش مسيرته مع كرة القدم بعدما ارتدى قمصان 9 أندية.

بويان كركيتش النادي : ستوك سيتي برشلونة

وتعد فترة كركيتش مع برشلونة المحطة الأبرز في مسيرة صاحب الـ 32.

وأعلن كركيتش اليوم الخميس قراره اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وأنهى كركيتش مسيرته مع كرة القدم بعدما ارتدى قمصان 9 أندية أبرزها برشلونة وروما وأياكس.

بويان سجّل انطلاقة نارية مع برشلونة في عمر المراهقة وحطّم عدة أرقام قياسية ومثّل منتخب إسبانيا عام 2008، لكن مسيرته شهدت انحدارا سريعا بعدها.

المهاجم ذو الأصول الصربية لعب لاحقا لـ روما، وميلان، وأياكس أمستردام، وستوك سيتي، وماينتس، وديبورتيفو ألافيس.

كما لعب لأندية مونتريال إمباكت الأمريكي وفيسيل كوبي الياباني.

ولعب كركيتش 163 مباراة بقيمص برشلونة وسجل 41 هدفا وصنع 19 بجميع المسابقات.

وحصل كركيتش على لقبين لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب للدوري الإسباني ولقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بقميص برشلونة.

وخاص كركيتش آخر تجاربه مع فيسيل كوبي (2021- 2023) ولعب 26 مباراة وسجل هدف وحيد وصنع 3 آخرين.