تحديد موعد سحب قرعة كأس آسيا 2023

الخميس، 23 مارس 2023 - 13:07

كتب : FilGoal

كأس آسيا 2019

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد سحب قرعة كأس آسيا 2023.

وتستضيف قطر مناسفات كأس آسيا 2023 في الفترة من 12 يناير 2024 حتى 10 فبراير من العام المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي اليوم الخميس تحديد يوم 11 مايو موعدا لسحب قرعة كأس آسيا 2023 في الدوحة العاصمة القطرية.

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وستقام فعاليات قرعة كأس آسيا في الحي الثقافي بكتارا قطر بمشاركة 24 منتخبا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في أكتوبر 2022 استضافة قطر للبطولة بعد منافسة مع دول كوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا من أجل تنظيم منافسات آسيا 2023.

وكان منتخب قطر توج بلقب النسخة الأخيرة من منافسات كأس آسيا والتي أقيمت في الإمارات.

وبذلك تستضيف قطر البطولة للمرة الثانية في التاريخ عقب استضافتها عام 2011.

وتأكد مشاركة 24 منتخبا في منافسات كأس آسيا ويتم تقسيمهم على ست مجموعات إذ تضم كل محموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يتأهل أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث لنفس الدور.

وكان من المفترض أن تستضيف الصين تلك النسخة بعد فوزها بحق استضافتها في يونيو 2019.

واعتذرت الصين عن عدم استضافة تلك النسخة بعد جائحة فيروس كورونا.

كأس آسيا
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