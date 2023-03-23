تقرير: جناح ليفركوزن على رادار سيتي

الخميس، 23 مارس 2023 - 13:05

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

يستهدف مانشستر سيتي ضم الألماني فلوريان فيرتز جناح باير ليفركوزن الصيف المقبل، حسب تقارير صحفية.

فيرتز البالغ من 19 عامًا يعد أحد المواهب الألمانية التي لفتت الأنظار في السنوات الأخيرة.

وذكر موقع 90min أن سيتي جدد اهتمامه بفيرتز في الفترة الأخيرة.

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وأضاف التقرير أن النادي السماوي بدأ في التحرك لضمه مبكرا في محاولة الفوز بخدماته أمام المنافسين الذين يرغبون في ضمه.

ويرتبط فيرتز بعقد مع ليفركوزن حتى صيف 2027.

قبل أيام، تحدث فيرتز عن اهتمام برشلونة بضمه الصيف المقبل، بعد التقارير التي أشارت إلى أن النادي الكتالوني كثف مفاوضاته من أجل التعاقد معه.

وقال فيرتز في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "لقد قرأت عن الأمر في وسائل الإعلام فقط".

وأضاف "لكن لم أسمع شيئا عن برشلونة، ووالدي أيضا كذلك".

يذكر أن والد فلوريان هو وكيل أعماله.

فيرتز عاد مؤخرا بعد إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة عام كامل.

وكانت جريدة سبورت الكتالونية قد ذكرت أن برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب الشاب، الذي كان قريبا من الانتقال للبلوجرانا في الشتاء الماضي.

مانشستر سيتي باير ليفركوزن فلوريان فيرتز
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