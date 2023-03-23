قائمة منتخب مصر الأولمبي - ميكالي يصطحب 25 لاعبا إلى زامبيا

"محتاجينكم في ضهرنا" اتحاد الكرة يوجه رسالة للجماهير لدعم المنتخب

بركات: المنتخب الأولمبي يمتلك جيلا واعدا.. ومهمتنا في زامبيا ليست سهلة

عبد الرحمن عاطف: هذا ما قاله صلاح للاعبي المنتخب الأولمبي

إبراهيم عادل: هدفنا الفوز على زامبيا مرة أخرى في مباراة العودة

ميكالي: واثق من الفوز على زامبيا في مباراة العودة