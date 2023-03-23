بابافاسيليو: لا يمكن التقليل من حجم الزمالك.. ونريد المنافسة على كأس الرابطة

الخميس، 23 مارس 2023 - 12:31

كتب : FilGoal

نيكوديموس بابافاسيليو - بيراميدز وغزل المحلة

شدد نيكوديموس بابافاسيليو على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأحد المقبل في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية.

وقال نيكوديموس بابافاسيليو عبر القناة الأولى: "لا أحد يستطيع التقليل من حجم الزمالك ومدى قدرة لاعبية. المباراة ستكون صعبة ولكنها مهمة لرؤية قدرة اللاعبين على الاستمرارية بعد ما قدمناه أمام بيراميدز في المباراة الماضية والفوز المستحق الذي حققناه"

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وأضاف "لدينا الفكرة التي سنطبقها أمام الزمالك ونملك الطموح اللازم للمنافسة في كأس الرابطة. أود رؤية فريقي ينافس فريق بحجم الزمالك"

وتابع "حينما توليت تدريب البنك الأهلي الموقف كان عصيبا لكننا نعمل بجد وبشكل شاق لتحسين وضعنا الحالي".

وشدد "لعبنا مباراة رائعة ضد بيراميدز على مستوى النتيجة والأداء أيضا وكان فوزا مستحقا. البنك الأهلي يملك تشكيلة جيدة من اللاعبين وأثق بقدراتهم".

واختتم "موقفنا في جدول الترتيب صعبا لكن على اللاعبين بذل ما في وسعهم وهناك فرق أن تتولى تدريب الفريق قبل بداية الموسم وتعد الفريق بشكل جيد وأن تتسلم المهمة في منتصف الموسم ووسط ضغط المباريات لكننا سنقدم أفضل ما لدينا لتحسين الأمور".

وحقق البنك الأهلي الفوز الأول له مع بابافاسيليو وتغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

الزمالك البنك الأهلي
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