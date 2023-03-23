بسبب عدوى فيروسية.. استبعاد جاكبو ودي ليخت وثلاثي آخر من معسكر هولندا

الخميس، 23 مارس 2023 - 12:16

كتب : FilGoal

احتفال منتخب هولندا بالتأهل

أعلن منتخب هولندا استبعاد 5 لاعبين قبل 24 ساعة من لقاء فرنسا في تصفيات يورو 2024 بسبب عدوى فيروسية.

وتم استبعاد كودي جاكبو وماتيس دي ليخت وسفين بوتمان وبارت فيربروجن وجوي فيرمان من المعسكر بسبب عدوى فيروسية.

واستدعى رونالد كومان مدرب هولندا كل من ريان جرافينبرخ وكييل شيربن وستيفان دي فريج.

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قبل 3 أيام، أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم غياب فرينكي دي يونج لاعب برشلونة عن معسكر المنتخب.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن دي يونج يعاني من انزعاجات في العضلة الخلفية بعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأوضح الاتحاد الهولندي أن دي يونج، وستيفن بيرجفين جناح توتنام هوتسبير، يغيبان عن المعسكر للإصابة.

ووجّه رونالد كومان المدير الفني للطواحين الدعوة إلى دونيل مالين جناح بوروسيا دورتموند، وجوي فيرمان لاعب وسط بي إس في أيندهوفن.

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وتحل هولندا ضيفة على فرنسا يوم 24 مارس في سان دوني بالجولة الأولى من تصفيات يورو 2024.

ثم تستقبل هولندا نظيره منتخب جبل طارق يوم 27 مارس في مدينة روتردام.

وخرج منتخب هولندا من ربع نهائي كأس العالم على يد الأرجنتين بطل المسابقة، بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

فرنسا هولندا ماتياس دي ليخت كودي جاكبو
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