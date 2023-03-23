تقرير: سيتي يصارع سان جيرمان على ضم مراهق كرواتي

الخميس، 23 مارس 2023 - 11:54

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان

يتصارع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على ضم المراهق الكرواتي لوكا فوسكوفيتش مدافع هايدوك سبليت، حسب جريدة ليكيب.

قلب الدفاع البالغ من العمر 16عاما يعد أحد المواهب الأوروبية الواعدة.

وأوضح تقرير ليكيب أن لويس كامبوس المدير الرياضي لسان جيرمان حول تركيزه نحو التعاقد مع اللاعبين الشباب ذوي الإمكانات العالية في الأسابيع الأخيرة، وأحد هؤلاء هو فوسكوفيتش.

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وعلى الرغم من عدم كونه اسمًا شهيرا بعد، إلا أن المنافسة على التعاقد معه بدأت، بعدما تقدم باريس سان جيرمان المفاوضات بشأن ضمه.

في حالة نجاح باريس سان جيرمان في ضم المدافع سيوافق على إعارته لناديه لمدة موسم.

يلعب فوسكوفيتش بالفعل مع الفريق الأول لناديه، لكنه يبدو أنه مستعد لمغادرة الفريق الكرواتي.

وكان لاعب منتخب كرواتيا دون 17 عاما قد تلقى عرضا مانشستر سيتي مقابل 12 مليون يورو حسب ليكيب.

وأوضحت تقارير أخرى أن بعض الفرق الألمانية مهتمة أيضًا بالتعاقد مع اللاعب الشاب.

مانشستر سيتي باريس سان جيرمان لوكا فوسكوفيتش
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