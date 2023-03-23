آس: هالاند على رأس أولويات ريال مدريد.. وموعد الصفقة

يضع ريال مدريد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند على رأس أولوياته في صيف 2024.

ويمتد تعاقد هالاند مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن ريال مدريد أعاد التخطيط للتعاقد مع هالاند في صيف 2024، إذ يملك مهاجم سيتي بندا يسمح له بالرحيل عن حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وأوضحت التقارير أن هالاند يمكنه الرحيل عن مانشستر سيتي بداية من صيف 2024 مقابل يترواح بين 220 إلى 240 مليون يورو.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد كريم بنزيما لموسم جديد على أن يتم التعاقد مع هالاند في الموسم التالي.

وينتهي تعاقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

الصحيفة الإسبانية كشفت عن احتفاظ هالاند بشرط جزائي في عقده بداية من 2024 حتى 2027.

وأضافت أن ريال مدريد يريد الجمع بين الثلاثي هالاند وكيليان مبابي وفينسيوس جونيور في هجوم الفريق.

بطل أوروبا يعتقد أن قدوم صيف 2024 يعني تحرره من بعض الرواتب الكبيرة على غرار لوكا مودريتش وإيدين هازارد وكريم بنزيما وربما توني كروس، ما يعني توفير نحو 50 مليون يورو تساعد في توفير رواتب هالاند ومبابي.

هالاند صاحب الـ 21 عاما سجل 42 هدفا في 37 مباراة بموسمه الأول مع مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجل هالاند 28 هدفا في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي و10 أهداف في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا.