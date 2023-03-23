"محتاجينكم في ضهرنا" اتحاد الكرة يوجه رسالة للجماهير لدعم المنتخب

طالبت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم الجماهير بدعم المنتخب.

وشدد الاتحاد المصري على دور الجماهير بعبارة "الطريق للبطولة يبدأ بهتافكم".

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية: "الطريق للبطولة يبدأ بهتافكم، محتاجينكم في ضهرنا، شجع مصر".

ويلعب منتخب مصر ضد مالاوي في تمام التاسعة من مساء غدا الجمعة على استاد الدفاع الجوي.

وتأتي المواجهة ضمن الجولة الثالثة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الإثنين استعدادا لمواجهتي مالاوي يومي 24 و28 من شهر مارس الجاري.

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة المواجهة المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري في التاسعة مساء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الإفريقي "كاف" من أجل إقامة مباراة مصر ضد مالاوي على استاد الدفاع الجوي بسبب أعمال صيانة على استاد القاهرة.

فيما تقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.