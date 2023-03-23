الدرجة الثانية - طارق السيد يرحل عن قيادة النصر

الخميس، 23 مارس 2023 - 10:47

كتب : FilGoal

طارق السيد

تقدم طارق السيد المدير الفني للنصر القاهري باستقالته من قيادة الفريق.

وجاء قرار طارق السيد بعد مواجهة النصر ضد وادي دجلة والتي انتهت بخسارة النصر بهدف دون مقابل.

وقرر نادي النصر برئاسة عمرو عبد الحق قبول اعتذار طارق السيد عن عدم استكمال المهمة.

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وتعقد إدارة نادي النصر عدة جلسات خلال الساعات الجارية لبحث موقف الفريق واختيار المدير الفني الجديد.

ووجهت إدارة النادي الشكر لطارق السيد على الفترة الماضية، وأعرب المدير الفني عن احترامه وتقديره للنادي وتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

ويحتل نادي النصر المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 18 نقطة.

وحقق النصر الفوز في خمس مباريات فقط وتعادل ثلاث مرات بينما خسر 15 مرة.

ويتصدر نادي زد جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن السكة الحديد.

النصر طارق السيد الدرجة الثانية
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