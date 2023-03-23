مهاجم فيينورد يرد على أنباء مفاوضات بنفيكا

علق سانتياجو خيمينيز مهاجم فينورد الهولندي على أنباء مفاوضات بنفيكا لضمه الصيف المقبل.

ويستعد خيمينيز لقيادة منتخب المكسيك خلال مواجهة سورينام، الجمعة ضمن تصفيات دوري أمم الكونكاكاف.

وقال خيمينز في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "شخصيا لا أعرف أي شيء واكتشفت الأمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف المهاجم المكسيكي "الحقيقة هي أنني سعيد جدا في فينورد. أعتقد أن مستقبلي سيتقرر لاحقا وفقا لاتفاقات الأندية ورأي العائلة".

وأشارت بعض التقارير إلى رغبة بنفيكا في التعاقد مع هداف فينورد لتدعيم هجوم الفريق بالموسم المقبل.

صاحب الـ21 عاما لعب 34 مباراة مع فينورد خلال الموسم الحالي وسجل 15 هدفا وصنع آخر.

وعلى المستوى الدولي لعب خيمينيز 9 مباريات وسجل هدفين وصنع آخر.

خيمينز انضم لصفوف فينورد في الصيف الماضي قادما من كروز أول المكسيكي مقابل نحو 4 مليون يورو.