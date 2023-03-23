مهاجم فيينورد يرد على أنباء مفاوضات بنفيكا

الخميس، 23 مارس 2023 - 10:36

كتب : FilGoal

خيمينز مهاجم فينورد

علق سانتياجو خيمينيز مهاجم فينورد الهولندي على أنباء مفاوضات بنفيكا لضمه الصيف المقبل.

ويستعد خيمينيز لقيادة منتخب المكسيك خلال مواجهة سورينام، الجمعة ضمن تصفيات دوري أمم الكونكاكاف.

وقال خيمينز في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "شخصيا لا أعرف أي شيء واكتشفت الأمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الخميس 23 مارس 2023.. تصفيات إفريقيا وأوروبا ومباراة بطل العالم وهدان: الزمالك استقر على المدرب الجديد وهذا موعد الإعلان عنه وكيله: وجود رونالدو ساهم في إنهاء أزمة النصر وأبو جبل في الـ31 من عمره.. فرشاليكو يعتزل كرة القدم

وأضاف المهاجم المكسيكي "الحقيقة هي أنني سعيد جدا في فينورد. أعتقد أن مستقبلي سيتقرر لاحقا وفقا لاتفاقات الأندية ورأي العائلة".

وأشارت بعض التقارير إلى رغبة بنفيكا في التعاقد مع هداف فينورد لتدعيم هجوم الفريق بالموسم المقبل.

فينورد يسحق شاختار دونيتسك بسباعية بالدوري الأوروبي - كورة بلس

صاحب الـ21 عاما لعب 34 مباراة مع فينورد خلال الموسم الحالي وسجل 15 هدفا وصنع آخر.

وعلى المستوى الدولي لعب خيمينيز 9 مباريات وسجل هدفين وصنع آخر.

خيمينز انضم لصفوف فينورد في الصيف الماضي قادما من كروز أول المكسيكي مقابل نحو 4 مليون يورو.

بنفيكا فيينورد سانتياجو خيمنينيز
نرشح لكم
انطلاقة نارية ونهاية في الظل.. بويان كركيتش يعلن اعتزاله غياب كلوب.. أرتيتا ينافس جوارديولا ودي زيربي على جائزة مدرب الشهر بسبب عدوى فيروسية.. استبعاد جاكبو ودي ليخت وثلاثي آخر من معسكر هولندا آس: هالاند على رأس أولويات ريال مدريد.. وموعد الصفقة مواعيد مباريات الخميس 23 مارس 2023.. تصفيات إفريقيا وأوروبا ومباراة بطل العالم في الـ31 من عمره.. فرشاليكو يعتزل كرة القدم ساوثجيت: أتمنى أن تمر مباراة إيطاليا وإنجلترا دون أي مشاكل الأغلى في الدوري الإنجليزي.. برايتون يكشف قيمة حصول تشيلسي على خدمات بوتر
أخر الأخبار
انطلاقة نارية ونهاية في الظل.. بويان كركيتش يعلن اعتزاله 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
غياب كلوب.. أرتيتا ينافس جوارديولا ودي زيربي على جائزة مدرب الشهر 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر مارس 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الرخصة الآسيوية تكلف اتحاد جدة 100 مليون ريال سعودي 53 دقيقة | المحترفون
تحديد موعد سحب قرعة كأس آسيا 2023 ساعة | آسيا
تقرير: جناح ليفركوزن على رادار سيتي ساعة | ميركاتو
قائمة منتخب مصر الأولمبي - ميكالي يصطحب 25 لاعبا إلى زامبيا ساعة | منتخب مصر
بابافاسيليو: لا يمكن التقليل من حجم الزمالك.. ونريد المنافسة على كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال