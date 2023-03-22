في الـ31 من عمره.. فرشاليكو يعتزل كرة القدم

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

شيمي فرشاليكو

أعلن الكرواتي شيمي فرشاليكو اعتزاله كرة القدم بشكلٍ نهائي عن عمر 31 عامًا.

وفسخ فرشاليكو عقده مع أولمبياكوس اليوناني في يناير الماضي، قبل أن يعلن اعتزاله.

يأتي ذلك رغم عدم تقدُم الظهير الأيمن الكرواتي السابق في العمر، إذ أكمل 31 عامًا في 10 يناير الماضي.

وبدأ فرشاليكو مسيرته في دينامو زغرب ولعب في صفوفه بين 2009 و2013، وفاز معه بالدوري الكرواتي 4 مرات، وكأس كرواتيا مرتين، وحصد جائزة أفضل لاعب كرواتي شاب في 2010.

وانتقل فرشاليكو بعدها إلى جنوى ثم انضم إلى ساسولو، ومنه تحوّل إلى أتليتكو مدريد في 2016.

وعلى مدار 6 مواسم، خاض فرشاليكو 100 مباراة مع أتليتكو مدريد، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10، وفاز معه بالدوري الإسباني وبالدوري الأوروبي.

ولعب فرشاليكو معارًا إلى إنتر ميلان موسم 2018\2019، لكنه لم يشارك كثيرًا واكتفى بالظهور في 13 مباراة مع النيراتزوري.

وفي محطته الأخيرة، لم يشارك فرشاليكو إلا 9 مباريات في الدور الأول للموسم الحالي.

ويمتلك فرشاليكو 52 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا، وكان عنصرًا مؤثرًا وأساسيًا في حصد كرواتيا لفضية كأس العالم 2018.

كما شارك فرشاليكو في كأس العالم 2014، ويورو 2016، ويورو 2020.

أتليتكو مدريد كرواتيا فرشاليكو
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