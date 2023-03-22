كرة يد - خسارة مدوية لـ علي زين وممدوح هاشم.. وفوز يحيى الدرع في ملحق دوري الأبطال

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

ممدوح هاشم - دينامو بوخارست

خسر دينامو بوخارست الروماني وفاز فيزبريم المجري في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا لـ كرة اليد في مباراة شهدت مشاركة الثلاثي المصري: علي زين ومحمد ممدوح هاشم ويحيى الدرع.

وخسر دينامو بوخارست الروماني على أرضه أمام كييل الألماني بنتيجة 28-41.

الشوط الأول انتهى بتقدم الضيوف بنتيجة 19-11.

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وفي الشوط الثاني عزز تفوقه بنتيجة 22-17 ليفوز باللقاء بفارق 13 نقطة قبل لقاء الإياب يوم 30 مارس الجاري في ألمانيا.

وسجل علي زين 5 أهداف بقميص دينامو بوخارست كثاني أكثر لاعب تسجيلا في المباراة.

فيما سجل محمد ممدوح هاشم 3 أهداف.

وتعد تلك أكبر خسارة لدينامو بوخارست أمام جماهيره في البطولات القارية منذ 2015 عندما خسر من فيزبريم بنتيجة 47-32.

وفي مباراة مجرية تفوق فيزبريم بنتيجة 36-23 على سزيجيد.

الشوط الأول انتهى بتفوق فيزبريم بنتيجة 20-7.

وحسم التعادل الشوط الثاني بنتيجة 16-16 لكن تفوق فيزبريم في الشوط الأول حسم الانتصار لصالحه.

المباراة شهدت تسجيل يحيى الدرع هدفا وحيدا، فيما يتواصل غياب يحيى خالد بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وسيلتقي الفريقان مجددا على ملعب فيزبريم في الإياب يوم 30 مارس الجاري.

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