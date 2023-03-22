كرة يد - خسارة مدوية لـ علي زين وممدوح هاشم.. وفوز يحيى الدرع في ملحق دوري الأبطال
الأربعاء، 22 مارس 2023 - 23:15
كتب : FilGoal
خسر دينامو بوخارست الروماني وفاز فيزبريم المجري في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا لـ كرة اليد في مباراة شهدت مشاركة الثلاثي المصري: علي زين ومحمد ممدوح هاشم ويحيى الدرع.
وخسر دينامو بوخارست الروماني على أرضه أمام كييل الألماني بنتيجة 28-41.
الشوط الأول انتهى بتقدم الضيوف بنتيجة 19-11.
وفي الشوط الثاني عزز تفوقه بنتيجة 22-17 ليفوز باللقاء بفارق 13 نقطة قبل لقاء الإياب يوم 30 مارس الجاري في ألمانيا.
وسجل علي زين 5 أهداف بقميص دينامو بوخارست كثاني أكثر لاعب تسجيلا في المباراة.
Ali Zein with what has become a signature lethal ground shot 🔥 #ehfcl @CSDinamo pic.twitter.com/NDMD0I4Vu8— EHF Champions League (@ehfcl) March 22, 2023
فيما سجل محمد ممدوح هاشم 3 أهداف.
وتعد تلك أكبر خسارة لدينامو بوخارست أمام جماهيره في البطولات القارية منذ 2015 عندما خسر من فيزبريم بنتيجة 47-32.
وفي مباراة مجرية تفوق فيزبريم بنتيجة 36-23 على سزيجيد.
الشوط الأول انتهى بتفوق فيزبريم بنتيجة 20-7.
وحسم التعادل الشوط الثاني بنتيجة 16-16 لكن تفوق فيزبريم في الشوط الأول حسم الانتصار لصالحه.
المباراة شهدت تسجيل يحيى الدرع هدفا وحيدا، فيما يتواصل غياب يحيى خالد بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
Remili ➡️ Elderaa 🔥
Nedim Remili and Yehia Elderaa with a very smooth connection on @telekomveszprem's back court 💪🏻#ehfcl pic.twitter.com/mYfmM5sU64— EHF Champions League (@ehfcl) March 22, 2023
وسيلتقي الفريقان مجددا على ملعب فيزبريم في الإياب يوم 30 مارس الجاري.